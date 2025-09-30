Carlos Bonilla supervisa etapa final para la entrega de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar

Esta fase corresponde al edificio Clínico-Quirúrgico, que será inaugurado este mes.

El Ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, hizo una visita de inspección a los trabajos de la etapa final en el bloque C, correspondiente al edificio clínico quirúrgico de la Ciudad Sanitaria doctor Luis Eduardo Aybar, infraestructura con la que se completará la entrega de este complejo hospitalario.