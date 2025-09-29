Fuertes lluvias provocan inundaciones en varios sectores de Santiago

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo provocaron importantes inundaciones en distintos sectores de la ciudad de Santiago, causando inundaciones de calles, viviendas y afectaciones al tránsito.

Entre las zonas más impactadas se encuentran Cienfuegos, la avenida Yapur Dumit, la avenida 27 de febrero, esquina Estrella Sadhala, la Villa Olímpica, Hato Mayor, El Ingenio y varios barrios de la zona sur, donde las corrientes de agua arrastraron basura, vehículos quedaron varados y algunas viviendas resultaron parcialmente inundadas.