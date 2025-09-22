Canciller Roberto Álvarez pide transformar la MSS por Haití

El ministro Álvarez formuló nueva vez un llamado enérgico al Consejo de Seguridad, en particular a los P-5, “por la aprobación con urgencia de la resolución propuesta por Estados Unidos y Panamá, que busca transformar la MSS en una fuerza híbrida que transfiere a las Naciones Unidas la logística y operaciones de esta y, además, le otorga un mandato más robusto para lograr el objetivo de establecer la seguridad requerida para el desempeño de un ambiente que permita, eventualmente, la celebración de elecciones que lleven a la selección de un liderazgo con el más amplio apoyo nacional en Haiti”.