República Dominicana exhibe oferta exportable en Américas Food & Beverage 2025 en Miami

La República Dominicana, a través del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana), participara en la feria Américas Food & Beverage Show 2025, que se celebra del 10 al 12 de septiembre en el Miami Beach Convention Center, en la ciudad de Miami, Florida.

Este evento es reconocido como una de las ferias más importantes de la industria alimentaria en el continente, reuniendo a expositores y compradores de más de 50 países en un escenario estratégico para la promoción de negocios internacionales, la presentación de innovaciones y el fortalecimiento de la presencia de las marcas en los mercados de América y el Caribe.