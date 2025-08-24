"Olivia y las nubes", la odisea cinematográfica de Tomás Pichardo Espaillat

Luego de 10 años siendo producida, “Olivia y las Nubes” logró ser el primer largometraje de animación 2D de origen dominicano.

Anteriormente, dentro de la animación dominicana proyectada en los cines solo podían contarse dos ejemplos, uno de ellos comercializado el año pasado. La primera instancia de una película animada en el país fue “3 al rescate” en el 2011; una década y tres años más tarde, “Capitán Avispa” apareció en las carteleras con un éxito considerable.