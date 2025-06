Sisalril aclara: Senasa no quebrará y el per cápita no afectará a los afiliados

La Superintendencia de Salud Y Riesgos Laborales (Sisalril) aseguró que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) nunca podrá quebrar financieramente por pertenecer al Estado dominicano. Estas declaraciones surgieron a raíz de las recientes afirmaciones hechas por el partido Fuerza del Pueblo (FP) en las que aseguraba que Senasa atraviesa actualmente por una grave crisis financiera.