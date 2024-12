Albert Pujols: “Si el dueño del Escogido me quiere botar mañana, eso no me quita el sueño”

El dirigente de los Leones del Escogido, Albert Pujols, aseguró que no siente presión alguna a pesar de la racha negativa que atraviesa el equipo, que ha perdido 14 de sus últimos 19 partidos.