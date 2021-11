Borrador de la COP26: “insuficiente y poco sólido”, para los ecologistas

Agencia EFE

Glasgow, Reino Unido

Diversas organizaciones ecologistas coinciden en que el primer borrador de acuerdo para la COP26 de Glasgow presentado este miércoles es “insuficiente y poco sólido”, por lo que todo indica que habrá que “seguir peleando” para alcanzar un acuerdo ambicioso.

La presidencia británica de la COP26 publicó este miércoles un primer borrador que, según el presidente de la Comisión para la Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados de España, Juan Antonio López de Uralde, evidencia “una fuerte lucha de los grupos de presión de las empresas de combustibles fósiles”, para que "no se avance mucho".



López de Uralde -líder del partido ecologista español Alianza Verde- declaró que “lo que siempre sucede en estas cumbres, especialmente debido a la falta del carácter vinculante de los acuerdos, enfrenta a esos grupos de presión contra “quienes creemos que hay que tomar medidas urgentes”.



Por ello, “aunque hay que seguir peleando para que se llegue a un acuerdo ambicioso”, la lucha contra la crisis climática continuará “en nuestros parlamentos” para “seguir legislando y garantizando que los acuerdos se cumplen", señaló.



El coordinador de energía y clima de la ONG española Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, explicó que “un borrador de texto tan de mínimos como el que han presentado esta madrugada es inadmisible”. Andaluz subrayó que “tras más de diez días de negociación”, el borrador que ha presentado el presidente de la COP26, Alok Sharma, “no dice nada que no supiéramos antes de venir".



"Ya sabíamos que los compromisos y la financiación eran insuficientes”, pero “lo que se esperaba de los países es que solucionaran eso en esta cumbre” y, a la luz de los textos presentados, “no lo están haciendo”.



Irene Rubiera, delegada de Ecologistas en Acción en Glasgow, añadió que “si este borrador de acuerdo se convierte en el resultado final de la cumbre, la comunidad internacional habrá perdido otra vez la oportunidad de tomar medidas que cumplan con las indicaciones científicas, en un momento clave de la lucha contra la emergencia climática”.



Más presión

Por su lado, el responsable de energía y clima de la organización SEO/Birdlife, David Howell, señaló a Efe que esperan "una apuesta sólida y seria para proteger la naturaleza” y que los países presionen para “atar en el texto final todo lo relacionado con la conservación de los ecosistemas para 2030”, porque “es la única opción para alcanzar el objetivo de 1,5 grados”.



“Los ecosistemas son esponjas naturales de CO2” y representan una “infraestructura natural para reducir las emisiones”, por lo que “invertir en la naturaleza es invertir en mitigación y adaptación” ante los impactos del cambio climático.



Por su parte, Greenpeace señaló en un comunicado que “este borrador del texto final no es un plan para resolver la crisis climática, es un acuerdo para que todos crucemos los dedos y esperemos que salga lo mejor posible”.



“Se trata de una petición para que los países, quizás, puedan hacer más el próximo año”, algo que para Greenpeace “es insuficiente”.



En su opinión , “el texto debe ser mucho más sólido en materia de financiación y adaptación”, además de incluir “cifras reales de cientos de miles de millones para que los países más ricos apoyen a las naciones menos desarrolladas”.



“Los negociadores no deberían ni pensar en salir de esta ciudad hasta que hayan llegado a un acuerdo a la altura del momento”, porque “con toda seguridad, este no lo está" sentenciaron.