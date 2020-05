Guía de consumo sostenible en casa

Redacción L2

Santo Domingo

¿Estilos de vida sostenibles en el hogar en tiempos de la COVID-19? ¡Claro que sí!

Una guía publicada por la ONU recopila recomendaciones de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y de agencias del sistema de las Naciones Unidas para adquirir hábitos de alimentación más saludables, promover el ahorro de agua y energía y combatir el estrés durante la etapa de confinamiento.



“Se trata de hábitos sostenibles que se pueden mantener en el hogar de forma permanente, para fomentar a su vez la construcción de una economía circular y el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dice el organismo.



Seleccionamos algunas para que empieces desde hoy:

- Reduce tu consumo de alimentos procesados, altos en grasa, azúcar o sal. Y no olvides cocinar platos coloridos con alimentos sobrantes.

- Al comprar. Planifica tu menú para varios días y compra sólo lo que necesites para facilitar que otras familias encuentren alimentos disponibles en el mercado.

- Reduce el desperdicio de alimentos. Sirve o come porciones de comida más pequeñas en tu casa. Si cocinaste demás, no tires las sobras. Reúsalas.

- Ahorra agua. Introduce una piedra grande o una botella llena de agua en el tanque de tu inodoro para disminuir el flujo de cada descarga.

- Lee el etiquetado de tus productos de baño y deshazte de aquellos hechos con microplásticos. Los microplásticos son diminutas partículas que al desecharse por las tuberías de tu hogar llegan a contaminar los cuerpos de agua.

- Ahorra energía. Evita dejar la tv encendida mientras realizas otras actividades. Y aprovecha la iluminación natural para realizar actividades cerca de las ventanas.

- El refrigerador gasta mucha energía. Evita mantenerlo abierto y verifica que cierre de forma hermética.

- Opta por comprar productos con envases reusables y reutiliza materiales valiosos.

- Si usas guantes y mascarillas para salir de casa, deséchalos en lugares seguros. No los tires en espacios públicos.

- Mantente activo. Sube y baja escaleras si es posible, haz ejercicios de estiramiento todos los días. Baila. Busca clases de ejercicios en línea. Controla tu postura si trabajas sentado.

- Diviértete. Lee libros, juega videojuegos activos, cocina en familia.