Colinas ajardinadas en lugar de altos muros es mejor para contener los tsunamis

La colocación de hileras de colinas verdes estratégicamente dispuestas a lo largo de las costas, en lugar de grandes diques, pueden ayudar a evitar la destrucción provocada los tsunamis, al tiempo que preservan las vistas del océano y el acceso a la costa.

Son los hallazgos de un artículo publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' por un equipo de investigadores que han tratado de cuantificar cómo las olas de tsunami de diferentes alturas interactúan con montículos de varios tamaños y formas dispuestos cerca del borde del agua.

Los muros de contención gigantes son el enfoque convencional para mitigar el riesgo de tsunami. Japón, por ejemplo, ha construido cientos de kilómetros de muros de hormigón de más de 12 metros de altura en algunos lugares, a un costo de más de 12.000 millones de dólares (casi 11.000 millones de euros) desde que las olas del tsunami se estrellaron a través de los muros y las comunidades costeras fueron aplastadas en todo el este de Japón en marzo de 2011.

Pero los muros de contención tienden a ser costosos de construir, difíciles para el turismo local y las industrias pesqueras, perjudiciales para las comunidades costeras y ambientalmente destructivos, y los fracasos pueden ser catastróficos, recuerda la autora principal del estudio Jenny Suckale, profesora asistente de geofísica en la Escuela de Tierra, Energía Y Ciencias Ambientales (Stanford Earth).

"Si el muro se derrumba, las consecuencias son devastadoras", recuerda Suckale, cuyos colaboradores en el estudio incluyen científicos de la Escuela Naval de Posgrado, el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, MIT y el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia.

Los muros de contención no solo pueden crear una falsa sensación de seguridad que puede desalentar las evacuaciones rápidas, explica, sino que también pueden terminar rompiéndose en bloques de escombros que las olas del tsunami arrojan a toda la ciudad.

"Es algo intuitivo que en el momento en que lo ves como una amenaza, construyes un muro", reconoce Suckale. Pero si bien es cierto que los diques pueden abordar algunos riesgos de tsunami, los factores que hacen que un lugar sea habitable pueden ser mucho más complicados.

"La mayoría de las comunidades costeras quieren maximizar su bienestar, no minimizar su riesgo a expensas de todo lo demás --recuerda--. ¿Realmente quieres vivir detrás de un enorme muro de hormigón porque hay una pequeña posibilidad de que un gran tsunami te golpee? Pongamos más opciones sobre la mesa y tengamos un debate informado".

Tener más opciones sobre la mesa es especialmente importante en lugares donde los recursos para las protecciones costeras son escasos, añade el coautor del estudio Abdul Muhari, quien dirige la división de mitigación de desastres costeros del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia. "Al tener el análisis en nuestro documento, los países propensos a tsunamis ahora tienen una base fundamental para evaluar las colinas como una forma menos costosa de mitigar los riesgos de tsunami", apunta.

Los bosques costeros pueden ayudar a frenar la velocidad del flujo del tsunami en las ciudades y pueblos cercanos. Estas y otras soluciones basadas en la naturaleza son cada vez más importantes en los planes para la gestión del riesgo costero, escriben los investigadores. Sin embargo, los árboles tardan décadas en crecer lo suficientemente resistentes como para proporcionar una protección significativa.

Y, según el nuevo estudio, la vegetación tiene poco efecto sobre la energía de una ola entrante. Sin embargo, las plantas pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra la erosión, ayudando así a mantener la forma, la altura y el espaciamiento de las colinas que las hacen efectivas.

Una solución alternativa que surge en las costas de los países propensos a los tsunamis en todo el mundo busca combinar lo mejor de ambos mundos: la capacidad de ajuste y la inmediatez de una barrera diseñada y el acceso costero y la función ecológica de una zona verde más porosa.

Hasta ahora, los diseños para estos proyectos, conocidos como parques de mitigación de tsunamis, han sido informados más por la estética que por la ciencia. "En este momento, nuestros diseños no son lo suficientemente estratégicos --añade Suckale--. Este documento es un punto de partida para comprender cómo diseñar estos parques para obtener los máximos beneficios de mitigación de riesgos de ellos".

Al modelar numéricamente lo que le sucede a una ola de tsunami cuando se estrella contra una sola fila de colinas, los investigadores muestran que los montículos pueden reflejar y amortiguar el poder destructivo de una ola de tsunami, al igual que una lata típica de dique. Y en el caso de un enorme tsunami de uno cada mil años, no fallarán peor que incluso los muros más imponentes. Como resultado, el estudio encuentra que se puede ganar poco valor extra combinando muros y colinas, un enfoque común en los diseños desde Constitución, en Chile, hasta Morino, en Japón.

"Estas colinas reflejan una sorprendente cantidad de energía de las olas para tsunamis pequeños e intermedios --apunta Suckale--. La personalización de la forma de las colinas en función de la forma de la costa, la dirección desde la que probablemente se acerquen los tsunamis y otros factores específicos del sitio pueden ayudar a maximizar la cantidad de energía reflejada. Esto es clave porque la energía es realmente el principal enemigo".

Esto se debe a que si un tsunami inunda un área a toda velocidad con incluso un pie de agua, dijo Suckale, dejará pocos sobrevivientes. "Simplemente golpea todo. No puedes mantenerte de pie, y una vez que caes, es muy peligroso. Lanza autos a los edificios. Fácilmente serás atropellado por cosas transportadas en el agua".

El estudio también apunta a la necesidad de que las viviendas y la infraestructura se establezcan detrás de una amplia zona de amortiguamiento, ya que las colinas pueden acelerar los flujos y aumentar el daño en el área que rodea el parque. Para evitar esta consecuencia involuntaria, los investigadores sugieren considerar diseños con múltiples filas escalonadas de colinas que son más grandes hacia la costa y más pequeñas hacia el interior.

"Nuestro estudio muestra que el diseño importa. Hay un espacio incorrecto y correcto; hay una forma incorrecta y correcta -resalta Suckale--. No debes usar criterios estéticos para diseñar esto".