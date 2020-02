Hannah Shaw: la heroína de los felinos más pequeños estuvo de visita en RD

Oliver García

Especial para LD

Santo Domingo

La mayoría de los refugios animales no pueden proporcionales atención a los gatitos cuando son neonatales ya que requieren un nivel de atención bastante delicado. Son animales que requieren atención las 24 horas, y por la falta de herramientas o recursos pasan a ser sacrificados.

Hannah Shaw se ha hecho famosa porque ha rescatado cientos de gatitos que han quedado huérfanos o destetados antes de tiempo.



Mejor conocida por el nombre de su proyecto “Kitten Lady”, en español “La Chica de los gatitos”, es considerada como una salvadora de gatos profesional.



Hannah dedica todo su tiempo a encontrar formas innovadoras de proteger a los gatos y hacer conciencia de la importancia del cuidado que requieren, sobre todo cuando son muy pequeños.

Es educadora humanitaria y best seller del New York Times y en los últimos años se ha hecho famosa en las redes sociales, convirtiéndose en un ícono mundial para los amantes de los gatos.



Como parte de su proyecto, ofrece medios educativos como talleres de instrucción para que las personas sepan cómo cuidar los pequeños felinos.



ACTIVIDAD EN RD

República Dominicana fue anfitrión de un conversatorio basado en el cuidado de los gatos gracias a la Fundación Cats Lovers RD, quienes de igual forma se preocupan por educar sobre la tenencia responsable de los felinos domésticos, creando espacios para compartir consejos, adopciones, apoyar rescates y así disminuir las altas tasas de abandono, maltrato, sobrepoblación y contagio de enfermedades a través de la promoción de esterilizaciones, vacunación y desparasitación.



Al conversatorio participaron unas 120 personas de todas partes del país: Punta Cana, Santiago, San Pedro, La Romana, Puerto Plata y Santo Domingo, informó la fundación.

“Los gatos nos permiten tener el placer de compartir con un mini tigre o un mini león en casa, ya que sus instintos y su accionar es idéntico al de los grandes felinos, lo que los hace sumamente atractivos y exóticos, a pesar de ser una mascota doméstica. Parte del objetivo de hacer el conversatorio con Hannah Shaw en República Dominicana es para que la gente se eduque con relación al tema de los gatos: el maltrato a estos animales es algo muy serio y es real en nuestro país”, comenta Emily Espinosa, voluntaria en la fundación.



Amor. Hannah vive y respira gatos pues su esposo no es nada más que un fotógrafo profesional de gatos, quien también vive cada paso que da el proyecto y refleja en el lente todo el amor que siente hacia los pequeños felinos.

Seguirla. Puedes conocer más sobre la fundación en Instagram y Twitter @catloversrd y sobre Hannah Shaw en su página web www.kittenlady.org quien tiene muchísimos artículos, videos y recomendaciones sobre el cuidado de los gatos.