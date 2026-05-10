Marina Bianchi. El “reconstruir la identidad para buscar las heridas" en las letras dominicanas

A mediados de la década de 1990, Marina Bianchi decidió por un destino. Un lugar en el mapa en el que, gracias a una beca de intercambio estudiantil, podría conocer un mundo más allá de su natal Monza (norte de Italia). “Cerré los ojos y puse el dedo donde se me ocurriera sin mirar”, así explica la manera en que, luego de descartar otros lugares y quedarse con el Caribe porque le gustaba el mar, eligió a la República Dominicana en un mapa

Desde su primera visita, que se extendió por más de un año, la hoy catedrática de Literatura Española en la Universidad de Bergamo, y miembro del Doctorado en Estudios Humanísticos Transculturales descubrió no solo “un mundo distinto”, sino un camino que ha recorrido por tres décadas, de ida y vuelta, en el que ha dibujado un país desde las palabras de sus escritores.

Bianchi, quien recientemente presentó en la Feria del Libro del Cibao -junto al también catedrático y traductor italiano Danilo Manera- la antología “Voci di mare e café. Poesia dominicana attuale e transmedialità, que reúne una selección de poemas de 23 escritores dominicanos traducidos al italiano, nos comenta en una larga conversación sus experiencias como crítica, traductora e investigadora en torno a la poesía dominicana.

Esta es la primera, de dos partes, de esta conversación.

¿Qué es la crítica literaria?

La crítica literaria no es escribir una prosa poética sobre un poema. La crítica literaria es tener conciencia de varias metodologías, dependiendo del poema o de los poemas que tengas delante, decidir cuál aplicar y cómo aplicarla, pero no como si fuera un molde que da igual la obra.

Esa metodología te sirve para profundizar más en el poema, para buscar las herencias literarias que hay en el poema, para buscar el ansia, el anhelo, la reflexión sobre asuntos universales de la vida, que al fin y al cabo siempre son los mismos cuatro: vida, muerte, amor y poesía. Y lo que pueda haber en medio. Esos son los universales poéticos, la poesía de por sí es muy básica.

Sin embargo, cada uno tiene que saber a dónde se coloca, por eso la tradición, para saber de dónde venimos, y qué se ha dicho antes, porque si no, no se hace más que repetir lo mismo. Y a partir de ahí, añadirle algo, trabajarlo desde su perspectiva para que pueda aportar algo al lenguaje universal, a esa cadena intertextual que es la poesía.

¿Qué tan meritorio es entrar o no en un canon? ¿O hay distintos cánones?

Hay distintos cánones. Hay poetas dominicanos que son más de canon abierto a otros países y a otras tradiciones. Lo que hubo, si es que la hubo en algún momento, de postmodernidad aquí. Postmodernidad significa esa recepción del fracaso de cualquier interpretación unitaria del mundo. Dominicanos, es decir, posmodernos hasta que tú quieras, pero siempre con una esperanza, con un algo que de posmoderno no tenía nada, que era esa ansia de superación del mismo problema posmoderno de no poder explicar la realidad, ni la identidad, ni el mundo.

Entonces, ellos tienden a recibirlo desde fuera, desde Estados Unidos algunos, desde España muchos otros, quizás algunos también desde Inglaterra y Francia, pero menos, más en la novela. Mientras que otros son de tradición totalmente hispanoamericana, porque este país hasta hace una época relativamente reciente no se había abierto al mundo. Hasta el final del último gobierno (Joaquín) Balaguer no se había abierto al mundo, con lo cual el hábito de lectura que se tenía era, cuando era abierto, americano. Cuando era cerrado, Centroamérica o América hispánica, Hispanoamericana.

Eso no está mal, pero aun así tienes que recibir esa tradición y me parece muy bien, porque hay autores magníficos en Hispanoamérica, Octavio Paz a mí me encanta, pero es que Octavio Paz, que a su vez recibió la tradición, incluso la europea, llega hasta ahí, búscate de dónde vienen sus influencias, búscate qué es exactamente lo que dice, por qué, de dónde viene, de qué teorías, porque también Paz lo mezcla todo, teoría y poesía. Y a partir de ahí, si lo quieres recibir, tienes que añadirle algo nuevo desde tu época, desde tu contexto, desde tu experiencia, no solo vivida, sino de lectura, de observación, de conocimiento del mundo, de lo que sea, tu saber enciclopédico, que decía (Umberto) Eco. Y a partir de ahí tienes que añadirle algo tuyo, pero tienes que saber qué es lo que ya se ha dicho, qué es lo que se ha heredado, de dónde procede lo que se ha heredado para poder dialogar con lo que recibes, sino cómo dialogar con otros. Lo que falta en la poesía, en algunos poetas, porque aquí muchos son excelentes, es ese diálogo.

Leen, se quedan con lo leído, no quieren profundizarlo y se creen que cambiándole un poquito las imágenes funciona bien. Hay que echarle mucho más. Y hay que seguir leyendo. ¿Cómo se aprende a escribir? Leyendo. ¿Cómo se aprende a hacer crítica? Leyendo. El problema es que la poesía es una receptora de cualquier tipo de experiencia, es decir, como recibe de todas partes, de cualquier tipo de emoción, saber, incluso de las películas.

Y pues un crítico se tiene que poner al día, tiene que ponerse en la medida requerida por el poema, es decir, si el poema mete ahí cuatro o cinco tipos de conocimientos distintos, uno se tiene que informar sobre los cuatro o cinco y entenderlo entero. Si se te escapa una palabra, un verso de un poema, no puedes hacer ninguna crítica literaria sobre el poema, porque no coges ese filo. Si hay algo que no entiendes, busca, investiga.

Desde tu experiencia y conocimiento, ¿de dónde crees que ha tomado la poesía dominicana?

Hay movimientos que sé no quieren que se les llame neovanguardistas, pero lo son. Que recibieron de la tradición española muchísimo y no solo de las vanguardias, sino también de las neovanguardias. También de la de aquí. La Poesía Sorprendida influyó en las neovanguardias de aquí, y el Contextualismo, si se lo proponen, leen desde distintas perspectivas, porque el movimiento tiene como manifiesto el contexto, es decir, buscar otro ámbito de saber que puede ser otra, arte, la música, la danza, la arquitectura o una ciencia, la física cuántica, la termodinámica.

En el caso de Pastor de Moya, es un lío, porque sí que lee de forma dispersa de alguna forma, pero lee lo que le interesa y ahí sí hay como chispillas de varias cosas y lo conecta todo de una forma muy aleatoria, porque es un artista total, porque no es ni siquiera un poeta, con lo cual si lo quiere conectar desde el color le da igual que esté escribiendo con palabras, lo conecta desde el color. Si lo quiere conectar desde una teoría, lo conecta desde una o si lo quiere conectar desde una anécdota. Y todo eso lo hace como forma de criticar la sociedad consumista, sobre todo criticar la sociedad consumista dominicana. Porque es paradójico que el consumismo se dé en un país que todavía tiene pobreza.

Y uno no se debe perder esos aspectos, que cada uno tiene a su manera. Cayo Claudio mete todas las religiones, todas las artes, la matemática, tiene un poema bailable. Ahí sí se dene tener una cultura infinita. Yo, a la enciclopedia de Cayo Claudio Espinal voy a llegar en 2,300 años para poder explicar toda su poesía. De hecho, todavía no me he atrevido a explicar nada más que fragmentos. Porque es todo su saber mezclado y devuelto. En su libro están todas las partes, están como divididas, pero juntas y dialogan entre ellas.

En el caso de Víctor Saldaña, normalmente coge de alguna ciencia, que puede ser hasta la sociología, etcétera, pero siempre hay alguna ciencia. Con Pastor de Moya, todo, cualquier cosa que le resulte útil en ese momento.

Luego si buscamos hacia otro tipo de movimiento, la poesía del pensar es más bien filosófica, pero no es filosófica en el sentido clásico de la palabra. Es de usar la reflexión metafísica aplicada al contexto dominicano, personal, urbano, cada uno se lo aplica donde quiera. Es decir, hay ciertas opiniones superficiales sobre la poesía del porqué y también hay poesía del pensar anecdótica, sí, pero luego hay poemas, incluso poemas en prosa más que prosa poética, que valen. Lo que pasa es que uno lo lee literal y se queda con eso y lo ve como anecdótico, si se llama poesía del pensar será por algo. Ahí atrás hay otras cosas, hay que buscar más abajo.

Un movimiento al que quizás entienda menos es el interiorismo, porque ahí sí que se me queda en lo anecdótico. Entonces, no sé, yo no lo entiendo o no le he podido dar la vuelta.

Pero, por ejemplo, Luis Reynaldo Pérez, con la cuestión de la ciudad, que es verdad que repite, repite poemas, repite versos, pero lo repite recontextualizándolo. Y es verdad que la ciudad es la misma y que juega con las mismas imágenes y, sin embargo, yo no he leído, excepto que sea el mismo poema en libros distintos, dos poemas suyos iguales. Parecen muy parecidos, pero luego uno lo lee bien y se ven cosas hasta opuestas. Una vez la ciudad destruye, otra vez la ciudad reconstruye. Una vez la ciudad hiere, otra vez la otra ciudad le motiva. Digo, que es la misma ciudad, pero es la otra cara de la ciudad. Entonces, hay que analizarlo más bien con una lupa para un prisma y darle la vuelta al prisma, según lo que va poniendo en cada poema.

Nan Chevalier. Esos espectros, esos fantasmas, esa ciudad de muertos, esa ciudad de desastre humano que anda por la calle. No es más que esa herida que ningún dominicano suele sacar abiertamente y que, sin embargo, todo el mundo tiene. No existe la esperanza, la luz y la alegría y las ganas de ir hacia la luz si uno no tiene el abismo de que necesita salir. Hay una herida detrás de eso. Y esa capacidad que tiene de sacarte la herida, hacértela sentir, casi te la deja en la piel y luego te deja dos o tres versos que te dicen, "Sí, pero vete al otro lado”, como Rosa Silverio.

Rosa, y me refiero a “La invención de la locura”, te lleva en una especie de remolino y te parece que te envuelve cada vez más, te vas hacia el centro, no hay forma de salir hasta que te dicen, "No, toda esa es la tradición, todo eso recházalo. Yo hasta aquí he llegado para aprender que no soy de las mismas que se han querido dejar caer o dejar que han querido ser víctimas o que han aceptado ser víctimas del abuso". Eso para que una persona, una poeta, lo pueda decir de forma tan tajante, porque dice, incluso hay un poema que dice, "Ya basta". Y te da todo el listado de nombres, no te pone nombre y apellido, pero te da todo el listado de la tradición que rechaza sin rechazarla, porque está clarísimo que le han influido, pero te dice, "No, yo no me quedo ahí. Yo no aprendo de esa tradición a quedarme aquí abajo". Todo esto está ahí para reconstruir la identidad, para buscar las heridas y, una vez que tenga conciencia de las heridas, reconstruir. Eso para que una persona lo pueda decir esas heridas tienen que ser muy gordas.

Entonces, el resultado es que cada uno tiene su tradición. La de Rosa es muy hispanoamericana, pero es muy... ella lee, bueno, en traducción me imagino, pero ha leído de verdad literatura ampliamente, con excepción, creo, del extremo oriente.

En la presentación de la antología, mencionaste los conceptos transmedialidad y transmodernidad. Me gustaría que explicaras ambos en el contexto de una manera que cualquiera lo pueda entender.

Hay dos prefijos que muchas veces se confunden y sin embargo son distintos. Inter y trans. Inter es que tenemos dos cosas que en un momento dado se superponen, pero no dejan de ser dos. La poesía ilustrada: un poema, una ilustración, le quitas la ilustración, sigues teniendo el poema, le quitas el poema, sigues tendiendo la ilustración, la imagen. Trans significa mezclados, compenetrados de tal forma que ya no se puede dividir. Si lo divides, se te desmorona el poema, la obra, lo que sea, el poema visual, lo que tú quieras, porque pierde significado.

Por ejemplo, lo que te decía antes, Víctor Saldaña, la física cuántica y la termodinámica. O, mejor dicho, la ecocrítica en la poesía de Víctor Saldaña, en uno de sus poemas te explica cómo el hombre quiere llegar a un punto de independencia en que sobresale, sin considerar que no puede sobresalir por encima de la naturaleza porque está hecho de la naturaleza y hasta que no se rinde y no se compenetra con la naturaleza, no hay forma.

Si le quitas esa teoría de la ecocrítica, según la que el hombre está hecho de su interacción con la naturaleza para bien y para mal, ese poema no se entiende, deja de existir. Y ese animal se queda como un animal que da vueltas por la naturaleza y punto. Y no, es el hombre que no entiende que está luchando contra una cosa, contra la que no puede luchar, porque no puede ser dueño de la naturaleza, no puede empadronarse de ella, no puede prescindir de ella, no puede luchar contra ella. Lo único que puede hacer es reconocer su estado de animal.

El animal no tiene ninguna herramienta que no sea aceptar su estado de ser parte de la naturaleza para poder sobrevivir o sentirse dueño del universo, porque no lo es. Si le quitamos ese aspecto de la ecocrítica, su poema no se entiende. Su poema se puede leer desde otra perspectiva y que cada cual entienda lo que quiera. No es obligatorio ver la transmedialidad. Sin embargo, la transmedialidad es esa comisión de dos saberes, no que coinciden en algún momento, sino que no se pueden dividir.

Es intertextual el hecho de citar una película en un poema. Y es hasta intermedial, porque usa otro medio, lo cita y sin embargo la película se queda una película y el poema se queda en el poema. Es transmedial usar los versos para que en su interior una cámara se mueva exactamente como en el cine y vaya enfocando a cámara lenta, cámara rápida, acercándose, alejándose. Esa perspectiva cinematográfica en el interior del poema no la puede sacar del poema, eso es transmedial.

Cualquier mezcla indisoluble de saberes distintos al poético que se mezclan con el poético.

¿Cómo se da eso en la poesía dominicana?

Hay quien habla de insularidad y de la dimensión, una dimensión totalmente geopolítica, que luego se devuelven. En algunos se vuelve diálogo metafísico, en otro se vuelve mundo de piratas, sirenas, mar, etcétera, con lo cual va más hacia la leyenda, el cine, otro tipo de literatura. La ecocrítica está en varios de ellos, porque incluso cuando... Ylonka Nacidit, ¿era? Creo. Bueno, no recuerdo cuál de ellas, pero eran muchos poemas, con los 23 poetas multiplicado por cinco poemas, pero el caso es que cuando el amor mismo, ese amor que te hiere y que no se puede aguantar casi, lo coloca en una especie de paisaje natural, en diálogo con ese paisaje natural que de alguna forma o ayuda a recordar o ayuda a sobrevivir o ayuda a superarlo, eso es ecocrítica también, aunque no sea la ecocrítica lo primario del poema.

Luego, los medios de transportes. Todos. Barcos, trenes, aviones, carros, la rueda, el único que no tiene es Pastor de Moya, los barcos y muchísimos por ser una isla y el mar. Lo que pasa es que los medios de transporte, que muchas veces son trenes, un montón de trenes en poetas que no tienen trenes en su país. ¿Por qué? Porque son metáforas todas ellas, porque hemos leído de lo que son los viajes en tren, hemos leído lo que son los viajes en barco desde los griegos, hemos leído que el viaje es el viaje de la vida cuando menos. Y cuando más, es una especie de circularidad, es una especie de descubrimiento, es una especie de conocimiento, de profundizar en el conocimiento. Entonces, toda la cuestión, que no tiene nada que ver con la literatura de viaje, por eso no es inter, es trans, son los viajes hechos propios que se vuelven ahí otra cosa para poder resignificar del poema.

Después, todas las reflexiones sobre la ética del vivir. Rei Berroa, por ejemplo, en la antología hay un poema suyo que dice que hay que quitarse la ropa, los zapatos, para poder andar bien, es una especie de decálogo. Ahí dice, "Bueno, olvídate de lo que has aprendido, olvídate de lo que tienes, olvídate de tus zapatos, para poder andar bien tienes que revestirte de otra perspectiva", que es la perspectiva ética, es la perspectiva del darte cuenta de que vas por la vida con otras personas, del darte cuenta de que de alguna forma cierta energía que tú das se te devuelve. Con lo cual aprende eso en lugar de quejarte. A eso me refiero con la ética del vivir, que es una cuestión de ética moral, es decir, el filósofo.

Luego hay transmedialidades con la planificación territorial, cuando la ciudad no se vuelve personaje. Es decir, en algunos momentos hay poemas que te hablan de una ciudad caótica en la que no se entiende nada, una ciudad que no te lleva ninguna parte y sin embargo ninguno de ellos se puede alejar de la ciudad. Hay transmedialidad con la danza, por lo menos en dos poetas, Tony Raful y Cayo Claudio Espinal.

Hay poetas que dialogan con la pintura, los colores. Hay casi pinceladas de vez en cuanto la idea que se da es una especie de paisaje. Y luego uno sigue leyendo y no es ningún paisaje, es una cuestión totalmente abstracta, porque va por pinceladas, por técnicas pictóricas o impresionistas o hasta expresionistas. Toda la cuestión de los colores, que algunos de ellos proceden del diccionario de símbolos de la Generación del 27, de la tradición española, de Lorca. Rojo, blanco, negro, naranja. El rojo que tiene el punto de muerte aparte de la pasión, el verde que es naturaleza y cadáveres y el azul, la luz. El amarillo y el azul están en todas partes. Por lo que decíamos allá en Santiago, la espiritualidad, desesperanza, la luz, ansias de libertad.

Y, sin embargo, desde otra perspectiva, en algunos de ellos hay matices de colores que proceden de la del psicoanálisis, de Lacan, de Jung, para los colores. Y bueno, Rosa Silverio, la psiquiatría también. Medicina en un estado puro no he visto, por lo menos en los poemas recogidos, pero sí cuestiones de anatomía, música. Y también Rosa, la cuestión del cuerpo, el cuerpo roto, las heridas. Hay cuestiones del influjo de la luna y los astros, tanto de astronomía como de astrología, depende. Hay muchas transmedialidades distintas en los poemas. Bueno, hay compromiso histórico, político y sociológico.

Hay reflexiones hasta sobre cuestiones raciales, de racismo y de piel. Estoy pensando concretamente en un poema de José Enrique García, uno de sus poemas en que dice, "Yo me pongo mucho"... te lo banalizo, te lo trivializo. "Mucha espuma blanca lavándome la cara, pero luego me tengo que quitar la espuma". Y es un poco como enfrentarse con una realidad, con otra herida que tiene el pueblo dominicano, que no entiendo cómo es que, teniendo una mezcla rarísima y hay racismo en este país.

La cuestión de la herida, del tener que liberarse tres veces, del invasor, de las heridas, de esa ansia de libertad siempre empujada, alimentada por esas muchas heridas históricas, tiene más que ver con la transmodernidad. También la cultura africana, la música, hay poetas que hablan de cuestiones musicales y hay poetas que juegan con el ritmo en el interior del poema.

En el poema hay dos tipos de musicalidad. Una es una se debe a la métrica y otra se debe a la música. Es como ritmo y ritmos. No me voy a meter en términos técnicos. Pero aparte del ritmo interno del verso debido a la métrica métricas, a las repeticiones, a las asonancias, a las consonancias, etcétera. Hay otro ritmo, que es el ritmo que te requiere la lectura, el cómo se requiere, qué se requiere a la voz. Ese otro ritmo, en algunos, va más con la música que con la métrica.

De los antologados, ¿hay temáticas dependiendo de la edad o del año en que nacieron?

La ironía. El único que teniendo ya cierta edad es realmente irónico cuando quiere, no tanto en los poemas recogidos ahí, es Rei Berroa. Luego la ironía, el juego, lo de Frank Baez, del quiero ser DJ, que le va preguntando a muchas personas si es mejor que se dedique a ser DJ o poeta. Eso es irónico y sin embargo eso no es anecdótico.

Ese tipo de ironía como más mordaz, más de guiño, más que de reírte, es más típica en temas que no se dan, no creo que haya muchos, a no ser que te refieras al compromiso de la generación de la posguerra, por ejemplo, Mateo Morrison... en Tony Raful no lo he visto tanto. Tony Raful tiene una elegancia en la palabra buscada, es decir, deliberada que al final, aunque se vea, tiene como un velo de belleza por encima. Incluso, cuando te habla desde la negatividad, cuando te habla de la ciudad que ha cambiado para mal, te habla de la necesidad de refundir la ciudad.

Pero el compromiso está detrás de casi cada uno. No hay ninguno de ellos que no tiene una dimensión de, por muy enmascarado que esté, tener el compromiso, la crítica hacia algún aspecto de la dominicanidad. Crítica constructiva, porque luego te dan hasta las herramientas para superarla. Pero sí, es decir, hay en todos ellos una visión muy crítica que no cambia, pero cada etapa y cada movimiento lo enfoca de una perspectiva distinta. La generación de la posguerra es más compromiso histórico en no más allá de los poemas recogidos, porque los poemas más recogidos como son cinco de cada autor, no se puede ver todo.

En medida de que nos vayamos acercando se critican más las apariencias, cierta forma de discriminar, cierta forma de reificación del cuerpo o de la imagen por encima de lo que verdaderamente importa o de las antinomias que tiene la ciudad y la vida en la ciudad o de las antinomias que tiene el propio consumismo.

Entonces, nos vamos acercando a la sociedad de hoy y se ve que lo que se critica, cambia. La aceptación pasiva en muchos casos se critica, eso en los contextualistas se ve de forma contundente, lo que pasa es que con la complicación de las imágenes a las que acostumbran ellos quizás no quede tan clara para todo el mundo, pero ahí está y es contundente. Y, sin embargo, en los contextualistas al principio es una crítica al consumismo puro y a medida que te vienes hacia el hoy en día es más bien una crítica hacia la inconsciencia de cómo ciertas cosas se aceptan.

En el caso de Basilio Belliard, para ponerte un ejemplo de poesía del pensar, aunque sea segunda generación, cuando habla de la insularidad se nota una cuestión crítica de la insularidad como pérdida de relación, de universalidad, de apertura, pero luego lo va como ajustando, lo va como viéndolo, le da la vuelta y lo ve desde la otra perspectiva, como la insularidad que se vuelve anhelo de salida. Entonces, critica otros aspectos, que luego de todas formas se soluciona.

José Enrique García es complicado, porque él tiene una crítica muy suya en su cabeza y tienes que entenderlo muy bien y leerlo casi entero. Cuando habla de él, hay un poema que es fantástico que se titula "El hacedor de sueños", yo no sé qué. A base de leer el poema, yo creo que llego a inventarme hasta los títulos, donde él habla de su oficio, oficio de poeta, la metapoesía es otra transversalidad. Porque reflexiona sobre sí mismo. Y dice, "Es que me eligieron, no lo elegí yo. A mí me eligieron para ser el que transcribe los sueños, el que le da voz a los sueños de los que a lo mejor no tienen voz, posibilidad o ya ánimo para escribirlo".

Y da cierto escalofrío, porque te lo dice desde una perspectiva que no es positiva. Es como la del clown (payaso), el clown que tiene que reírse, aunque luego por dentro sufra.

Esa es otra dualidad que es constante, da igual la generación y el movimiento, una especie de dolor, de tristeza, pero siempre si intento de darlo a conocer porque el reconocimiento del dolor es lo que luego hace que uno salga de ese dolor y el ansia de superación que están todos constantemente da igual, por eso al final hablé de transmodernidad en toda época, porque cuando en Europa estábamos allá abajo en el abismo, casi gozando de estar en el abismo mismo, casi como si fuera un mérito el no buscarle la salida, aquí no, aquí se luchaba por llegar hacia la otra dimensión, hacia el nivel más alto.

No me gusta hacer la división, pero quizás sería interesante saber si viste temáticas particulares entre las mujeres y los hombres incluidos en esta antología.

En el poema “Barbie”, de Soledad Álvarez, con lo que se juega, lo que se intenta desmontar es la apariencia del cuerpo femenino, porque cuando la mujer deja ya de tener 20 años por mucho que una se cuide y se reconstruya ya no hay forma. Y entonces ahí cuando decía antes lo de la reificación del cuerpo, que sin embargo está también. Hay un verso que dice el cuerpo maniquí y está en un hombre y eso también hay que desmoronarlo, es decir, el cuerpo tiene que dejar de ser una cosa bonita para ser observada y usada. Y a eso van normalmente varias mujeres, pero también hay hombres que van en esa dirección. Yo creo que, de los antologados, aunque no en los poemas que aparecen en la antología, el más feminista de todos y todas es Rey Berroa y es su hombre.

Es decir, hay temas que tienen que ver con las grandes heridas de las mujeres en un país donde todavía no se ha superado el machismo. Sí, obviamente, hay ciertas heridas que se dan, que se ven de forma clara solo en Rosa Silverio.

Pero luego, afortunadamente digo yo, porque es un gran paso que hemos dado hacia adelante, no son temas que están exclusivamente en las mujeres, son temas de los que ya se han apropiado hasta los hombres y es un gran paso. Y es un gran paso que va de la mano de un paso social que he visto la semana pasada entrevistando a los chicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que se quieren ir para una beca para un año allá en Bergamo (Universidad estatal en Italia). Todas las candidatas eran mujeres. Eran ocho, seleccionamos tres. Varias casadas, con pareja. Una de ellas, con el marido fuera de la puerta que la esperaba y me encantó, porque claro, a todas les poníamos la pregunta de si su marido está de acuerdo y respondían que sí, que él me animó a presentar, a postular a la plaza, a la beca. Pues este país está dando pasos.

Y ese paso se ve en la medida en que hasta los hombres recuperan temas o incluso, a mí no me gusta mucho la poesía, digamos, que no me gusta para nada la poesía erótica, y, sin embargo, hasta hay perspectivas del haber estado con mujeres, del sufrimiento por amor, en hombres que supera del todo la perspectiva del machismo. Y eso me ha gustado mucho.

Está clarísimo que las mujeres lo tienen como lucha. Ahí Ángela Hernández, Martha Rivera, Ylonka Nacidit, Rosa Silverio, se nota que tienen algo de esa lucha visible, se nota que tienen una herida que los hombres no han tenido. Pero por lo menos los temas los han recibido también algunos hombres.