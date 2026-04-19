En la novela Los Miserables, el escritor francés Víctor Hugo escribió una frase que conserva toda su vigencia: “no hay nada más difícil de detener que una idea a la que le ha llegado su hora”. Esa convicción parece tomar vida en el proyecto que participan Zaira de la Cruz y Larissa Gómez, dos miembros de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX) de La Vega, quienes, entre nervios y entusiasmo, se conectan por Zoom para compartir su experiencia.

Ambas son parte de la iniciativa de impresión de una Agenda Ecológica que nace del deseo de articular un plan apostólico común desde una de las “fronteras” de la CVX. La preocupación que las moviliza es concreta: el progresivo deterioro del río Camú, que atraviesa el centro de la ciudad y bordea comunidades vulnerables. Ante esta realidad, identificaron en la escuela un espacio clave de transformación.

“La misión fundamental de la agenda es educar a las nuevas generaciones en el cuidado de su entorno”, explican. Su apuesta es clara: “sembrar conciencia desde edades tempranas para modificar prácticas cotidianas, como el manejo inadecuado de los desechos”, afirman.

Más que un simple cuaderno, la Agenda Ecológica se presenta como una herramienta pedagógica estructurada. “Cada mes aborda temas específicos relacionados con la ecología, lo que permite a los docentes integrarlos de manera constante en el aula, de eso pueden dar fe los 10 centros educativos de La Vega que acogieron la iniciativa”, señala Larissa. El impacto, sin embargo, trasciende lo académico. Recuerdan con emoción el momento de la entrega: los rostros agradecidos de los niños y una consigna repetida al unísono —“yo cuido mi casa común”— que sintetiza el espíritu del paso dado.

El camino no ha sido solitario. Destacan el apoyo de José Feliciano (Pepín), de Radio Santa María, en la producción del material. Pero el verdadero alcance de la iniciativa se mide en su continuidad: la agenda propone tareas que involucran a las familias y culmina con la elaboración de proyectos ecológicos escolares, reforzando así el aprendizaje en la práctica.

Más que un producto terminado, lo que busca esta comunidad de fe es encender una chispa. Un “fueguito ecológico”, como ellas mismas dicen, que se propague de hogar en hogar y contribuya a transformar la relación de la comunidad con su entorno. Y, poco a poco, comienzan a ver los frutos.