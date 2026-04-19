“La última orden”: el sinsentido de la venganza geopolítica

Durante los años 60, la amenaza de destrucción nuclear era muy palpable. Por eso, los escritores de ciencia ficción imaginaron las peores consecuencias de aquellos tiempos.

“La última orden” es un cuento de Arthur C. Clarke. Trata sobre un grupo de humanos en el espacio, quienes reciben una orden del difunto presidente de Estados Unidos después de un desastre nuclear.

El relato engancha al lector con la voz del líder norteamericano. Y a lo largo del relato, se alterna entre las perspectivas de los soldados y el mandatario. Esto es, para mantener el suspenso de cuál es esa última orden.

Arthur C. Clarke escribió este cuento en 1965. Sin embargo, este cuento se mantiene vigente por cómo las grandes potencias aún se mantienen en conflicto. Las guerras de hoy suceden por poder económico y geopolítico. Pero la amenaza de un desastre apocalíptico no desaparece.

“La última orden” es un cuento breve, lleno de sabiduría e ironía. Un retrato de la inutilidad de las luchas geopolíticas y económicas: conflictos que al final, solo arrastran muerte y destrucción.

Ficha técnica:

Título original: The Last Command

Autor: Arthur C. Clarke

Extensión de palabras: Cerca de 809 palabras

Duración de lectura: 5 minutos

Disponible en: https://ciudadseva.com/texto/la-ultima-orden/