El 22 de febrero del 1997, el mundo quedó asombrado cuando se dio la noticia sobre la clonación del primer mamífero a partir de una célula adulta. Así conocíamos a la Oveja Dolly donde la ciencia genética daba un salto gigantesco producto de la mente humana capaz de jugar a Dios. Sin embargo, veinte años atrás, se estrenó una película que trataba sobre la clonación humana con la finalidad de crear al nuevo líder mundial basado en una nueva raza y pura aria. Ese personaje para ser clonado era nada más y nada menos que Adolph Hitler en la película “Los niños del Brasil” del 1978.

La película comienza cuando Barry Kohler (Steve Guttenberg) sigue las pistas a un grupo de refugiados nazi en Paraguay. Recordemos que muchos nazis arribaron a algunos países de Suramérica como una manera de eludir la persecución que contra ellos pesaban. Pues bien, Barry contacta a Ezra Lieberman (Laurence Olivier) quien es un anciano; pero con la firme convicción de buscar hasta debajo de la tierra a estos parias que fueron los causantes de la muerte de más de seis millones de judíos en los campos de concentración.

Barry logra escabullirse y escucha en una reunión que preside el llamado “Angel de la Muerte” quien es el mismo Josef Mengele con la finalidad de asesinar a 94 personas con edades de 65 años; por el cual previamente habían sido los padres adoptivos de niños que habían sido clonados a través de células que había tomado del cuerpo de Hitler años atrás. Las características de estos niños eran que hayan sido criados por personas que poseían las mismas condiciones y hogares cómo las que tuvo Hitler en su niñez. Esto era como realizar un Deja Vu en la vida actual con la finalidad de recrear en todo el mundo lo que debió haber sido sobre la raza superior cuando se funda el III Reich.

La película quiere recrear a un Josef Mengele viviendo mentalmente en un pasado que ya no existe; pero físicamente viviendo el presente con vistas puestas en un futuro quimérico cuando no ha querido aceptar la derrota de los “grandes” frente a los humildes.

Ahora bien, existe un debate interesante si la personalidad del individuo es hereditaria o si se moldea de acuerdo a la educación y en el hogar que le ha tocado vivir. Esto así, porque no solamente se basa en clonar al individuo, sino, de qué manera pudiera estar influenciada una persona, hasta adoptar una conducta alineante que vaya en detrimento de seres que no estarían a su nivel. Es un tema digno de análisis para los grandes eruditos de la conducta humana. Se nace con características psicópatas o se hace de acuerdo al medio que le ha tocado vivir? Es un tema interesante que la película nos trae para tales fines.

Posee un buen guion adaptado de la novela del mismo nombre publicada en 1976. Nos lleva a un buen ritmo dramático y de suspenso buscando la captura del mismo demonio representado en Mengele con buenos planos secuencias para atrapar al espectador en la trama antes descrita.

La fotografía es muy buena y las actuaciones de Sir Laurence Olivier en el papel del viejo judío que le da caza a Josef Mengele, quien a su vez, este personaje es interpretado por Gregory Peck con una pose fría y despiadada, hacen de esta película un ente referente de buenas actuaciones bajo la dirección de su director Franklyn J. Schanner.

Para los que buscan una cinta para comprender y pasar buenos momentos con un estilo de persecución o acoso pueden ver esta obra que les aseguro las querrán tener en sus anaqueles.

Curiosidades

Algunas de las curiosidades fueron tomadas de la página de abandomoviez.net

1) La trama está basada en personajes reales, sobre el Dr. Josef Mengele, mejor conocido como ¨El Ángel de la Muerte¨ por sus experimentos acientíficos y antiéticos en los campos de concentración nazis; y el caza-nazis judío Simon Wiesenthal que lo buscó durante años, incluso en Sudamérica.

2) Está basada en la novela del escritor Ira Levin. Previamente otras de sus obras han sido adaptadas con gran éxito al cine tales como "La semilla del diablo" o "Las Esposas de Stepford".

3) Debido a que en ese tiempo la clonación estaba en un estado embrionario como temática científica y social, Schaffner y los productores decidieron enfocar más que nada la gravedad de los acontecimientos no sólo en la clonación sino en la conspiración por instalar el IV Reich.

4) El personaje de Ezra Lieberman (en la novela de Ira Levin, Yákov Liebermann) está inspirado en el cazador de nazis de la vida real Simon Wiesenthal. También el personaje interpretado por Gregory Peck, (Josef Mengele) era parte de la jauría nazi por el cual usaba a los judíos para hacer experimentos genéticos.

5) Josef Mengele vivió oculto en Argentina, Paraguay y Brasil sucesivamente durante 30 años, hasta que falleciera en 1979 en un accidente en un lago en Brasil.

6) “Los niños de Brasil¨ recibió el Premio National Board of Review de 1978 al mejor actor (Laurence Olivier). Fue nominado a los Premios Oscar en 1979 al mejor actor principal (Laurence Olivier); al mejor montaje (Robert Swink); y a la mejor música (Jerry Goldsmith)

También fue nominado al Premio Globo de Oro de 1979 al mejor actor de cine-drama (Gregory Peck) y al Premio Saturno de 1979 al mejor actor (Laurence Olivier); al mejor director (Franklin J. Schaffner); a la mejor música (Jerry Goldsmith); a la mejor película - ciencia ficción; a la mejor actriz secundaria (Uta Hagen); y al mejor guion (Heywood Gould).