Miguel y los libros

Mayo de 2012, Berlín, Alemania. Intercambiamos mensajes por correo electrónico. Pautamos un día, una hora, en su casa. Para ese momento ya había perdido el miedo a perderme en Berlín. Estaba allí por unas semanas para un intercambio periodístico y cultural, de esas escasas y únicas grandes oportunidades que te da ser periodista, conocer el mundo más allá de tu mundo.

Miguel me recibió en su casa. Estaba acompañado por otros dominicanos residentes en esa ciudad europea. No recuerdo ningún detalle de lo que hablamos, pero sí la sensación de reconocernos después de tanto tiempo sosteniendo lazos distantes, desde los libros y los artículos en la web de su editorial, Cielonaranja.

De esa visita recuerdo bien a su gato, o gata. Una presencia sigilosa y curiosa entre el grupo. También guardo el paisaje de una ventana, el atardecer, en medio de una charla animada, formalmente atropellada y alegre.

En algún momento se sugirió ir a un bar cercano. Los acompañé a pesar de que no podía tomar alcohol, pues estaba embarazada. Hablamos, más relajados y distendidos. Antes de irme recordé tomar una foto. En esa época tenía una cámara digital. Miguel se puso una máscara de lucha libre, un artilugio que me causó risas y me descubrió a una persona que ve la literatura desde un lugar casi desconocido: el de la libertad.

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A Miguel D. Mena lo he conocido como extraño, como duende, como editor, como alguien que me ha abierto la puerta de su hogar, me ha dado espacio de aliento y desaliento y quien escucha, me escucha y le escucho, aunque estemos viendo las palabras, las acciones y los hechos desde lados opuestos.

Es enérgico, apasionado e insistente desde su labor como editor. Es acogedor, entusiasta e inquisitivo como escritor, como ensayista. También es algo terco en sus posiciones, aunque no asume extremos. Cree, cree en la gente, cree en sus búsquedas; decepciona, se decepciona y lucha contra esa decepción como lo hacemos todos: sin brújula.

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Carmen Natalia, Amelia Francasci, Camila Henrínquez, Hilma Contreras, Aída Cartagena Portalatín (más allá de sus poemas), Martha Rivera, Aurora Arías, Chiqui Vicioso, Melba Marrero.

Escritoras que nunca estuvieron en mis libros de textos de bachillerato, ni estuvieron en mis clases de literatura en la universidad. Las conocí cuando encontré a Cielonaranja.

Luis Alberto Flores, Miguel Alfonseca, Freddy Miller, René Rodríguez Soriano, Homero Pumarol, José María Pichardo. Jacques Viau, Norberto James Rawlings, Juan Sánches Lamouth.

Escritores que nunca estuvieron en mis libros de textos de bachillerato, ni estuvieron en mis clases de literatura en la universidad. Los conocí cuando encontré a Cielonaranja.

Descubrir, conocer el valor de lo descubierto, darle espacio, mostrarlo a los demás. Pelear para que eso descubierto y encontrado tenga un lugar, respire, viva.

Es una manera de pensar la edición que encontré en Cielonaranja.

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Entras a la web de Cielonaranaja. Das un clic en la pestaña de “Ediciones”.

“Cielonaranja es proyecto editorial alternativo dominicano. Surgió en 1984 con el nombre de Ediciones de la Crisis. Conscientes de las limitaciones del mercado editorial –alto costo de impresión, dificultades para la distribución, escasez de librerías-, comenzamos publicando libros propios y de nuestros amigos, en pequeñas tiradas. En 1990, con nuestro traslado a Berlín, nos convertimos en Ediciones en el Jardín de las Delicias. A partir de 1995, con el surgimiento y desarrollo de internet, nos ampliamos, asumiendo el espacio web, transformándonos en Ediciones Cielonaranja: un espacio de creatividad y pensamiento, dominicano y caribeño, un foro donde se piensa y actúa en el sentido de mejorar la comunidad humana”.

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Miguel también habla de ciudad. Comenta sobre la ciudad. Camina en la ciudad. Toma guaguas, taxis, ubers en la ciudad. Va a las pocas librerías de la ciudad. Escribe sobre la ciudad. Filosofa sobre la ciudad. Padece la ciudad. Trata de entender la ciudad. Guarda postales sobre la ciudad. Se ríe de la ciudad. Llora a la ciudad. Recorre la ciudad. Quiere que veamos la ciudad.

Santo Domingo, o ese pequeño territorio llamado capital (Distrito Nacional), es el origen y final de su camino, incluso cuando la mira desde Alexanderplatz.

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De todas las maneras de acercar a la gente a los libros, Miguel Mena elige el territorio de la fiesta. Así se llaman sus convocatorias, casi siempre sabatinas, en las que pone una mesa, acomoda libros, y recibe con la calidez de quien ansía que el otro, la otra, descubra ese mundo reposado sobre esa mesa, en medio – casi siempre- de un parque en que se toma cerveza, se juega dominó y se escucha alguna bachata o salsa de fondo desde el colmado del frente.

En sus fiestas se crean lazos, se rompe la rigidez de la ciudad agreste que nos consume, se renueva un sentido, pequeño y necesario, de comunidad, se descubren otras miradas, se escucha, se intercambian experiencias.

En esas fiestas se conjuga el camino y la libertad de Miguel D. Mena: Santo Domingo y los libros.