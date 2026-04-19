Humor serio: el Lambochess

Conversando sobre diferentes temas con amigos ajedrecistas en una de las rondas de un reciente evento nacional, alguien trajo a colación el personaje adulador, lambón o lisonjero, que abunda en nuestro país. A tal efecto, me surgieron algunas ideas para elaborar este trabajo que retrata a muchos de esos pintorescos personajes del Ajedrez.

El Lambochess es una figura típica en el ambiente del Ajedrez y es común verlo en los torneos, en las peñas ajedrecísticas y en diferentes actividades del Juego Ciencia. Por supuesto, también está presente en las redes sociales. Unos se forman en el camino de la vida y otros nacen con esa malformación intelectual.

Por lo general el Lambochess es un personajillo de baja autoestima, sin criterio propio; posee un nivel educacional mediocre y llega al Ajedrez por azares de la vida y su norma de comportamiento es vestirse de oveja y agradar en todo momento al preferido/adulado, siempre con una segunda intención: económica.

Es el caso del Lambochess interesado, que su principio es defender al preferido en todo momento, es capaz de tratar de ofender rabiosamente en caso de que este sea tocado con el pétalo de una rosa. Su misión es robarle una sonrisa al adulado y de esa forma conseguir alguna prebenda u obtener alguna migaja económica para poder subsistir, o sea, siempre con un motivo material o económico. Por algo su nombre; sobrevive de recibir recompensas por hacer favores. Es un Lambón profesional.

Esa es su profesión y es muy obediente y servil con su preferido. Es un profesional de la mentira, la tergiversación y las calumnias: sus armas favoritas a falta de argumentos para rebatir cualquier señalamiento que ponga en peligro su triste existencia o la de sus preferidos. Su mayor satisfacción es recibir de su adulado una palmadita en el hombro; eso lo emociona y lo hace sentirse realizado.

En ocasiones el Lambochess se aprovecha de la buena fe y la honestidad de directivos preferidos para escalar posiciones en estamentos del Ajedrez; entonces se convierte en un ser extremadamente dañino porque logra ejercer su tóxica influencia con el objetivo de seguir siendo favorecido económicamente.

Por otra parte, existe el Lambochess de nacimiento. Este no halaga por interés económico, es por vocación; nació lambón. Y un día se da cuenta que es mejor desempeñarse como tal ante los superiores que ante los aficionados y prefiere más a los cowboys que a los indios. Sale del closet y se convierte en un peligro porque lanza mortales “Ataques Yugoslavos” contra el Enroque de los indios.

Es sorpresivo y oportunista y con el mismo afán de defender a un preferido que el Lambochess interesado. Dañinos ambos, porque defienden o tratan justificar cualquier evidente debilidad en la estructura de Peones del adulado.

No importa la forma, es destacarse ante el preferido y acometer su función lisonjera a como dé lugar, ni le interesa cuál sea el resultado de la partida, es hacerle ver al preferido que su preparación es buena, que no debe cambiar su estilo de juego ni mejorar su repertorio. Si a su adulado le dieron Jaque Mate fue porque Napoleón salió derrotado en Waterloo y la culpa del Mate la tiene el Emperador ajedrecista por haber perdido la famosa batalla.

Por suerte para el Ajedrez, el Lambochess es una subespecie en extinción. Como ser inferior a la especie humana, desaparece poco a poco con el desarrollo socio cultural de la familia ajedrecística y va perdiendo presencia entre nosotros, ya que cada vez se impone más la frase de Séneca: prefiero molestar con la verdad, que complacer con adulaciones.

Además, es una labor muy difícil y sufrida poder sobrellevar esa personalidad aduladora las 24 horas del día. Se debe memorizar cientos de chistes, mentiras y experiencias personales para mantener viva la chispa de su trabajo ante diferentes preferidos o adulados. Ahora, sí se le pudiera solicitar a la Federación Internacional de Ajedrez que estableciera los siguientes títulos: LF -Lambochess FIDE-, LI -Lambochess Internacional- y GLI -Gran Lambochess Internacional-; incluso establecer un rating ELO Chamboneril.