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Artemis II

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César RodríguezCortesía para Listín Diario

  • Las imágenes que nos envía Artemis II desde la sombra de la Luna traen silencio.

  • Un silencio tan limpio que desarma.

  • La Tierra aparece sin defensas.
  • Ahí está.
  • Pequeña. Quieta. Azul.

  • Sin saber que la miramos.
  • Sin discursos.
  • Sin historia oficial.

  • Un semicírculo que respira en la oscuridad.
  • Y de pronto todo lo que aquí abajo sentimos inmenso
  • —las ciudades, los nombres, las disputas—
  • se vuelve una anécdota microscópica
  • flotando en una noche sin testigos.

  • Pienso en eso.

  • En cómo vivimos como si todo fuera definitivo.
  • Como si no estuviéramos suspendidos.

  • Pero allá arriba no hay relato que nos sostenga.
  • Solo una evidencia brutal:
  • todo lo que somos cabe en ese destello.

  • Amamos ahí.
  • Perdemos ahí.
  • Perdonamos, a veces, ahí.

  • Y sin embargo caminamos como si hubiera otro lugar al que caer.
  • Como si existiera un margen invisible para equivocarnos sin costo.

  • No lo hay.
  • No tenemos adónde ir.
  • No hay planeta B aguardándonos.
  • Sólo esta esfera frágil, envuelta en un velo de aire y agua, es todo lo que existe entre nosotros y el vacío.

  • La astronomía, decía Carl Sagan, es una experiencia humillante y formadora de carácter.

  • Yo añadiría: también es un espejo.

  • Quizá por eso estas imágenes nos incomodan.
  • Porque nos quitan tamaño.
  • Porque nos devuelven a escala.
  • Porque, por un instante,
  • nos obligan a aceptar algo simple y feroz:
  • el mundo no es grande.

  • Sagan lo dijo mejor que nadie cuando el Voyager 1 nos devolvió ese píxel de luz perdido en la oscuridad del cosmos: “Es aquí. Es nuestro hogar. Somos nosotros.”

  • Y es que cada vez que nos alejamos lo suficiente
  • para vernos enteros,
  • me convenzo de que la única respuesta honesta
  • es tratarnos mejor.
  • A nosotros. Y a ella.
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