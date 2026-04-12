- Las imágenes que nos envía Artemis II desde la sombra de la Luna traen silencio.
- Un silencio tan limpio que desarma.
- La Tierra aparece sin defensas.
- Ahí está.
- Pequeña. Quieta. Azul.
- Sin saber que la miramos.
- Sin discursos.
- Sin historia oficial.
- Un semicírculo que respira en la oscuridad.
- Y de pronto todo lo que aquí abajo sentimos inmenso
- —las ciudades, los nombres, las disputas—
- se vuelve una anécdota microscópica
- flotando en una noche sin testigos.
- En cómo vivimos como si todo fuera definitivo.
- Como si no estuviéramos suspendidos.
- Pero allá arriba no hay relato que nos sostenga.
- Solo una evidencia brutal:
- todo lo que somos cabe en ese destello.
- Amamos ahí.
- Perdemos ahí.
- Perdonamos, a veces, ahí.
- Y sin embargo caminamos como si hubiera otro lugar al que caer.
- Como si existiera un margen invisible para equivocarnos sin costo.
- No lo hay.
- No tenemos adónde ir.
- No hay planeta B aguardándonos.
- Sólo esta esfera frágil, envuelta en un velo de aire y agua, es todo lo que existe entre nosotros y el vacío.
- La astronomía, decía Carl Sagan, es una experiencia humillante y formadora de carácter.
- Yo añadiría: también es un espejo.
- Quizá por eso estas imágenes nos incomodan.
- Porque nos quitan tamaño.
- Porque nos devuelven a escala.
- Porque, por un instante,
- nos obligan a aceptar algo simple y feroz:
- el mundo no es grande.
- Sagan lo dijo mejor que nadie cuando el Voyager 1 nos devolvió ese píxel de luz perdido en la oscuridad del cosmos: “Es aquí. Es nuestro hogar. Somos nosotros.”
- Y es que cada vez que nos alejamos lo suficiente
- para vernos enteros,
- me convenzo de que la única respuesta honesta
- es tratarnos mejor.
- A nosotros. Y a ella.