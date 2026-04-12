Aquiles Ozuna S.J.: sintonizar la alegría

Me gusta pensar el Evangelio como un mensaje que recarga nuestra batería existencial de alegría. El sacerdote jesuita dominicano Aquiles Ozuna lo vive así. Las veces que hemos coincidido, percibo algo especial en él: tiene don de gente. Su labor al frente de la red de radios jesuitas en el país lo lleva, en la actualidad, a moverse entre Dajabón (Radio Marién) y La Vega (Radio Santa María). Su pasión es el pueblo, las personas más sencillas.

En Radio Marién, desde hace un tiempo, mantiene los programas: Reflexiones Cristianas, de lunes a sábado, a las 6:15 a.m. y 9:15 a.m., y Hablemos de Biblia y Espiritualidad, los viernes a las 5:00 p.m. En estos espacios desarrolla su pasión por la Teología, que consiste en explicarle a la gente las Escrituras de la forma más sencilla posible.

Una vez, conversando, me confesó que nunca pensó dedicarse a este mundo de la radio y que, cuando la Compañía le pidió esa misión, decía como Moisés: “¿tendré el talento suficiente para lograr ese propósito?”. A estas alturas de su vida, el padre Aquiles sabe que tiene el material para llevar adelante cualquier misión que se le encomiende. Es fácil ser parte de sus equipos: suele sacar lo mejor de la gente.

Su entusiasmo y forma de habitar las comunidades donde fue párroco y la radio dan muestra de alguien que tiene a Dios dentro. Al menos, así lo perciben las audiencias que sintonizan la frecuencia de sus programas: Reflexiones Cristianas, de lunes a sábado a las 9:00 a.m., y Biblia y Espiritualidad, los viernes a las 4:00 p.m., transmitidos por Radio Santa María.

En sacerdotes como el padre Aquiles Ozuna habita la fuerza discreta e invencible de la esperanza. Sé, parafraseando a Oscar Wilde, que “si un hombre trata la vida espiritualmente, su cerebro es su corazón”. De seguro, si usted camina en La Vega o en Dajabón, lo podrá identificar con facilidad: es una persona que no pasa desapercibida, le brilla el alma.