La figura de Jesucristo en el cine comienza desde el mismo momento del nacimiento de este arte. En Francia se filma “La Pasión de Cristo” en el año 1897 a dos años de inventarse el cine. En el 1904 se realiza “La vida de Jesús” dirigida por Ferdinand Zecca; en el 1906 “La vida de Cristo” por Alice Guy. En el 1912 en Hollywood se realizó “Del pesebre a la Cruz” que fue filmada en su totalidad en exteriores. En Italia se filma “Christus” del 1915 y así sucesivamente van diseñando películas bíblicas en diferentes países.

Uno de sus grandes exponentes en este tipo de género lo fue Cecil B. de Mille que para el año 1922 había producido “Los Diez Mandamientos” que luego la reeditó en el 1956 con Charlton Heston, y en el 1927 estrena “Rey de Reyes” por el cual el papel de Jesucristo lo realizaba el actor H.B.Warner. Pues bien, partiendo de esta película, el director Nicholas Ray (Rebelde sin Causa y 55 días en Pekín) la realiza de nuevo en el año 1961, con una pléyade de actores en el reparto que incluyó al actor que murió a destiempo Jeffrey Hunter, en el papel de Jesucristo que fue bien vista y valorada para este tipo de género.

El guion de la película está muy bien estructurado donde se muestran dos historias paralelas. Una la rebelión de los zelotes encabezado por Barrabás contra los romanos. Este movimiento político-religioso que fue fundado por Judas El Galileo, era el movimiento más violento de la época. Este Barrabás es quien será liberado tiempo después por Poncio Pilatos ante el clamor del pueblo judío en contra de Jesús. Y la otra parte de la historia, se enfoca desde el punto de vista pacifista de las enseñanzas de las palabras y del amor de Jesús hacia la humanidad.

Toda la historia en la película abarca desde el mismo inicio de la conquista de Pompeyo en Jerusalén, hasta el momento cumbre del nacimiento del niño Dios en un pesebre, para luego llegar al comienzo del ministerio, vida y obra de Jesucristo hasta su crucifixión.

La fotografía está muy bien realizada; ya que tuvo que intervenir tres cinematógrafos para combinar unas series de planos y de luces para destacar las partes esenciales de las escenas. El actor Jeffrey Hunter como Jesucristo, realmente convenció por su imagen fresca y atractiva como una manera de conectar con la juventud, porque a su vez, lograría atraer a toda la familia.

La producción buscó actores que pudieran identificarse con los personajes; tales son los casos de la actriz española Carmen Sevilla en el papel de María Magdalena; el actor Robert Ryan en el papel de Juan el Bautista y Frank Thring en el papel de Herodes Antipas; que hace una labor convincente ya que en otras películas anteriores había interpretado otros papeles similares, como en el filme Ben Hur, esa vez como Poncio Pilatos.

La gran cantidad de extras fueron bien manejado por el director, y no se escapó ningún detalle de la vida y pasión de Jesús para poder plasmarlo en esta película rodada en formatos de 35 y 70mm bajo el esquema de color en Technicolor.

La película termina en unos de los momentos que destaca la biblia después de la resurrección de Jesús, y es cuando El Mesías se encuentra con sus apóstoles en el Lago de Tiberíades (En honor al Emperador Tiberio) para que puedan comunicar las Buenas Nuevas, influyéndoles en ello el Espíritu Santo para que cumplan la voluntad del Señor.

Es una película que dura alrededor de 2 horas y 48 minutos que no cansa en lo más mínimo, y ha sido bien elaborada para el deleite de todos, para los días de Pascuas y todos los días del año.

Curiosidades:

1) Su estreno fue en los Estados Unidos en octubre del 1961. Más tarde, en Latinoamérica se estrena en cines y en la Televisión para atraer a un público más masivo.

2) Su banda sonora fue muy destacable, razón por la que en 1962, Miklós Rózsa obtuvo una nominación en los premios Globo de Oro.

3) La mayoría de las películas en ese momento no mostraban la cara de Jesús, prefiriendo hacer solamente una muestra de lejos o sus manos (como en Ben-Hur) o sobre el hombro. “Rey de Reyes” fue la primera película sonora de los grandes estudios que realmente muestra el rostro de Cristo.

4) La película fue rodada completamente en España y contó con la colaboración de equipos técnicos españoles.

5) Lugares de rodaje de algunas escenas de la película en España:

El sermón de la montaña: En Chinchón en la ciudad de Madrid

Parte del Río Jordán: El Fresno en la ciudad de Avila

Secuencia en el Mar de Galilea: En Toledo

Secuencia del Gólgota: En Madrid

Secuencia en el desierto y el Monte de los Olivos: En Toledo, específicamente en Añover de Tajo.