La poeta ucraniana Salomea Slobodian gana el Premio Hispanoamericano de Poesía “José Mármol”

El poemario ‘Tanta noche adentro’, de la poeta ucraniana Salomea Slobodian (Kiev, 1998), ha sido elegido ganador de la I edición del Premio Hispanoamericano de Poesía “José Mármol”, que convocan la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y Valparaíso Ediciones con el apoyo del Centro Cultural de España.

Así lo dio a conocer el jurado, integrado por el poeta y académico Plinio Chahín y por Denis Mota en representación de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña y el poeta Fernando Valverde en representación de la editorial. El jurado estuvo presidido por José Mármol, que presencia las deliberaciones sin participar de ellas.

Los miembros del tribunal, que alcanzaron su decisión por consenso, consideraron que la obra ganadora se trata de “un libro en el que se reúnen diferentes tradiciones, con un espíritu muy integrador y una delicadeza capaz de convertir cualquier elemento cotidiano en material poético”.

Una vez abierta la plica, la ganadora resultó ser Salomea Slobodian, una poeta ucraniana residente en España que escribió el libro en su segunda lengua, lo que resulta de gran excepcionalidad.

Salomea Slobodian nació en Kiev, Ucrania, en el año 1998. Es Doctora en Filosofía y trabaja como docente en la Universidad de Navarra y en la Universidad Internacional de "La Rioja". Además de su obra poética se desempeña como violinista. "Para mí la música es como una historia que está dentro y que hay que saber contarla". Además, ha publicado dos poemarios en ucraniano, "El polvo de la reina sin filtrar" y "Rododentro".

Tanta noche adentro fue elegido entra más de trescientos manuscritos procedentes de 22 países: República Dominicana, España, Estados Unidos, México, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Reino Unido, Chile, Perú, Alemania y Portugal.

Salomea Slobodian recibió la noticia con emoción y declaró sentirse honrada “al vincular mi nombre al de José Mármol, una de las voces más lúcidas de la poesía caribeña”. “Siento un agradecimiento enorme por esta oportunidad de contribuir con mi humilde voz a un diálogo poético sobre la conciencia, la memoria, la identidad: temas que siempre llevo dentro”.

El poeta y profesor Fernando Valverde destacó el hecho de que la ganadora sea una joven poeta que empieza a desarrollar su carrera literaria “de forma muy prometedora” y con “la dificultad de escribir en dos lenguas tan diferentes”. “El premio José Mármol inicia su andadura con el descubrimiento de una autora muy particular, que ha hecho de la dificultad su camino y que está segura de consagrar su vida a la literatura y el arte”.

El libro ganador será publicado en los próximos meses por Valparaíso Ediciones con la intención de que sea presentado en la Feria del Libro de Santo Domingo.

Fundada en Granada en 2012, Valparaíso Ediciones se ha convertido en una de las editoriales literarias de referencia. Cuenta con filiales en Colombia y Estados Unidos, lo que la sitúa como la editorial en español con mayor presencia internacional.

La editorial tiene una importante nómina de autores, que incluye a premios Nobel de literatura, como Derek Walcott o Gabriela Mistral, y premios Pulitzer de Poesía, como Jericho Brown, Rita Dove, Charles Simic, Mary Oliver, Natasha Trethewey o Yusef Komunyakaa, Premios Reina Sofía de Poesía como Claribel Alegría o Piedad Bonnett, o Premios Cervantes, como Joan Margarit o Rafael Cadenas.