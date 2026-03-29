Nuevos libros de Cándido Gerón

La literatura Cándido Gerón es multigenérica, interminable y sorpresiva. Nos regala momentos lectivos inolvidables, de esos que se encuentran escondidos en las ramificaciones del ser. Acerca a las nuevas generaciones no solo a rescatar los valores de la historia nacional sino a crear un precedente. Se ha dedicado a la poesía y a la novela, sino también a la crítica de arte, a la historiografía, el ensayo, el academicismo: a reunir volúmenes que hablan de su sapiencia literaria, de su exquisita consagración a la cultura en todas las manifestaciones del saber.

De un tiempo a esta parte se ha dedicado a reeditar sus libros y a integrar nuevos volúmenes a su ya copiosa bibliografía. Ha creado su propia editorial (CG) y por ella ha lanzado sus recientes publicaciones y ha republicado muchos de sus libros anteriores en segundas ediciones definitivas y consagratorias. Ahora nos acaba de dar a conocer sus libros de arte “Eligio Pichardo, Semiótica de su canon artístico” y “Jorge Noceda Sánchez, primer pintor surrealista de la pintura nacional”. También nos envía el “Diccionario histórico, político y cultural 1492-2024”, la segunda edición de “Perfiles de Presidentes Dominicanos 1844-2026” y “Período de la historia política dominicana 1925-1965”.

Bienvenidos sean. Todos ya forman parte de la historia de la cultura dominicana y están a disposición de la sociedad.