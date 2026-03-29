La palabra lepidópteros designa científicamente a un grupo de insectos que comúnmente llamamos mariposas. La palabra tiene raíz griega: lepís, “escama”, y pteron, “ala”.

Por mucho tiempo tuve una superstición propia, inventada para mí, sobre las mariposas. Cuando veía alguna, sentía la certeza de que en ese día nada malo podría pasar. Una especie de fe personal y caprichosa, un ancla demasiado etérea, pero ancla al fin. Un deseo convertido en amuleto tras un casual encuentro con una o varias mariposas.

Abandoné esa fe el día en que vi una película: The Butterfly Effect (en español El efecto mariposa, 2004). Aunque seguí apegada a la apreciación de la belleza que suele acompañar a las mariposas, con los diseños y colores de sus alas, no pude olvidar, después de ver ese filme, que aquella armoniosa seguridad que asumía al cruzarme con una mariposa podría dar nombre a un concepto atado al caos.

***

Una pequeña variación, un ínfimo acontecimiento, puede construir una cadena de sucesos que cambien cosas más relevantes. Es común leer o escuchar, cuando se habla de este concepto, que “el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán”. O algo así.

En la película, un hombre viaja al pasado tratando de arreglar errores que supone llevaron a la chica que ama al peor destino posible y a estar separada de él. Pero cada vez que evita o trastoca algún acontecimiento, el resultado en el presente es peor para ella o peor para él. Entiende, al final, que la única manera de mantenerla a salvo es no formar parte de su vida.

Pero el concepto como tal, planteado en el campo de la física y la matemática —que no entiendo mucho—, está más familiarizado con un cuento en el que un mecanismo de turismo de viajes en el tiempo permite ir al pasado para cazar dinosaurios. Un participante de este “safari prehistórico” se sale de la ruta marcada y cuidada para evitar cambios en ese pasado. Al volver a su presente, el viajero desobediente y sus guías se dan cuenta de que algo de lo que hizo cambió su tiempo, con consecuencias no muy buenas. Al revisar sus botas, se da cuenta de que en su descuidado paseo aplastó a una mariposa. Quiere regresar al pasado para tratar de arreglar lo desarreglado, pero no puede hacerlo, o eso se supone, al leer el final del relato en el que un guía de ese viaje saca un rifle y dispara.

El cuento se llama El ruido de un trueno, de Ray Bradbury.

***

Quizás por eso, cuando leo ciertos análisis o predicciones que parecen tan seguras de sí mismas, no puedo evitar pensar en la caótica manera en que los acontecimientos se pueden revelar. Las guerras que no podían ocurrir, pero ocurrieron; o las guerras que debieron ocurrir, pero no ocurrieron. Los no-presidentes que fueron presidentes, o los seguros presidentes que nunca fueron presidentes. O el que debió ser líder y no lo fue, o el que no debió serlo y lo fue.

Las consecuencias económicas de esas decisiones (políticas, militares, personales, grupales…) que no debían tener consecuencias económicas, pero las tuvieron. El dolor humano que existe, pero que se suponía que no existiría porque lo que lo provocó no tenía posibilidades de provocar ese dolor.

Entre lo uno y lo otro, los pasos extraviados de un asustado turista. Entre lo uno y lo otro, una mariposa aplastada.

***

Luego de ver la película, recuerdo haberme obsesionado con el tema de aquello que podría haber sido si esto hubiera pasado de otra manera.

¿Si el primer beso hubiese sido con el otro chico del salón? ¿Si hubiese elegido otra carrera? ¿Si hubiese salido media hora más tarde la mañana en que me atracaron por primera vez? ¿Si no hubiese cruzado esa puerta? ¿Si la decisión hubiese sido quedarse en Venezuela? ¿Si ella no hubiera llegado a Coro en un ferry un día olvidado de 1976? ¿Si él no hubiese ido a esa reunión de conocidos dos años después? ¿Si la madre de ella, con 15 años, no hubiese decidido fugarse con el padre de ella? ¿Si el abuelo que me dio el nombre y no me conoció no hubiese conocido a la abuela que me salvó de una pedrada al cambiarme de brazos? ¿Si la piedra hubiese dado en mi cabeza? ¿Si mi bisabuela no se hubiese llamado Argénida?

No había respuestas. La única certeza es que no hay forma de detener el viento que se cuela en el vuelo de las mariposas.

***

Pero hay otra conclusión más estremecedora.

El pasado primero fue presente. Un presente donde vemos a las mariposas volar, con cierta actitud de seguridad, en el que construimos una fe en sus alas o donde ni siquiera percibimos su aleteo a nuestro alrededor.

Un presente en el que salimos a matar dinosaurios. En el que pisamos mariposas.