Un Dios narrador

Siempre he huido de las traducciones al español de autores norteamericanos. Siempre me parece que en términos metafóricos tienen demasiados oles para ser a fin de cuentas una traducción del texto de un gringo. El hecho de que a los dominicanos nos resulte más cercano el inglés que a los españoles, es un asunto físico, geográfico e indudablemente político, y esto no es una tendencia ideológica. Es algo con lo que vivimos, hasta si no sabemos inglés, el “pitinglish” es parte de nuestra realidad.

En el caso de la traducción al español del cuento de Ernest Hemingway La capital del mundo, ese acento ibérico, casi nacionalista español, que atraviesa la traducción, le viene como anillo al dedo, pues estrecha la relación en toda la historia entre forma y fondo, haciendo que por momentos uno llegue a pensar que al mismo Hemingway le hubiera parecido la forma más adecuada para traducir su cuento. Para evidenciarlo, baste con leer la primera frase del cuento:

Madrid está lleno de chavales que se llaman Paco.

Por otro lado, el hecho de que mi madre viviera un año en New York cuando era muy joven, antes de casarse con mi padre, hace en mí más estrecha la relación entre español e inglés, sobretodo si recuerdo que a mi madre siempre le gustó leer a Ernest Hemingway y desde que tiene un chance cita alguna frase de la famosa novela “El viejo y el mar” o de “¿Por quién doblan las campanas?”

Yo puedo decir que llegué a Ernest Hemingway tras leer muchas otras cosas, pero sin lugar a dudas la constante citas de mi madre me motivaron. Además al leer al colombiano Gabriel García Márquez, que tampoco pierde ocasión para citar al famoso narrador norteamericano y hablarnos de su maestría narrativa.

Ahora bien, volviendo a La capital del mundo, de inmediato el título manda a España, pues en una época era la forma de llamar a Madrid, sobretodo por los “pacos" de pueblos y en ese sentido Hemingway lo usa, con todo lo que haya de ironía en ello. Nos muestra el amor de los españoles por los toros y la tauromaquia, así como nos hace valorar su diestro manejo de situaciones dramáticas con una forma de narrar tan real que hace que los acontecimientos sucedan frente a nuestros ojos. Queda la impresión de que era un mundo mucho más físico que el actual, no sé si eso se deba al manejo de la verosimilitud por parte del autor, pues no sólo sobrecoge la historia, sino la destreza narrativa de Ernest Hemingway, de quien tengo grabada en el cerebro una imagen con rala barba blanca, sombrero y un vaso en una mano, como la imagen de un dios narrador.