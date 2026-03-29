Después de presenciar esta cinta, Steven Spielberg exclamó: “es una obra demencial como lo más relevante que Anderson jamás habría imaginado”. Con su advertencia, el autor de “E.T” (1982), consideró que el director de “Una batalla tras otra” se inspira en un frágil utopismo que, en la actualidad, es tan improbable como consolador.

Tal vez por ello recurrió a escenas “casi medievales” cuando los campesinos enfrentaban al poder armado para corregir los abusos y saqueos cometidos contra ellos.

Una vez se encienden las luces, es muy posible que brille en la memoria del espectador esa aterradora imagen de los centros de detención y el horror de las redadas de inmigrantes, junto al racismo que todavía persiste en las altas clases sociales norteñas.

Sin embargo, esas virtudes son un dibujo a contraluz, porque “Una batalla tras otra” es un melodrama familiar basado en la metáfora del padre malo contra el padre bueno y la madre en conflicto por su personalidad inestable, cuestionando la legitimidad de la unidad familiar. Sobre esa osamenta narrativa, Anderson injerta su visión de una Norteamérica post-Obama esclava de oscuros intereses corporativos, un legado de deportaciones, y un viejo orden masculino blanco empeñado en su propia agenda de venganza personal contra otras razas “impuras”.

Anderson reactualiza la controversial novela “Vineland” de Thomas Pynchon sobre los movimientos revolucionarios de los años 60 al presentar a su envejecido héroe hippie, llamado Bob, como una reliquia de una brigada ficticia de los años 2000, la French 75, liderada por su amante Perfidia Beverley Hills. Ellos robaron bancos, bombardearon edificios y liberaron a arrestados en centros de detención.

En la trama, el ya retirado Bob pasa sus días sin afeitarse, fumando marihuana y disfrutando filmes donde el drama político ocupa un sitio preferencial (la cinta “La batalla de Argel”, por ejemplo). Su vida es una constante rutina hasta que aparece el coronel Lockjaw, brutal veterano del ejército, para alterar su status.

Desde el punto de vista técnico, y siguiendo los pasos de “El brutalista”, Anderson crea una copia de su cinta en VistaVision, un formato que se disfruta mejor en una pantalla de 70 mm y que obliga al director de fotografía a y crear secuencias extensas, si se quiere únicas, como testigo presencial. Estos formatos ya los exhibió en “Magnolia” (1999) y se remontan a las clásicos de Hollywood de los años cincuenta, hecho que se suma a la evocación histórica de las películas, tanto en cinematográficas como en otros valores tecnológicos.

Este comienzo no es más que un recuento del filme desde una mirada con cierta dosis de política, junto a sus valores tecnológicos insertados de forma novedosa por su director. No por ello pierde sencillez. Vamos a reírnos mucho porque todo el filme es una comedia satírica, llena de humor negro, con mirada crítica para todos los bandos, como para reírnos también de nosotros mismos y de los falsos ideales que evocamos en cierta etapa de nuestras vidas.