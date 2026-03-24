Fundación Tzu Chi entrega becas a jóvenes dominicanos

La Fundación Budista Tzu Chi de Taiwán, División República Dominicana, anunció el otorgamiento de dieciocho becas completas a jóvenes procedentes de distintas regiones del país, con el propósito de impulsar su formación profesional y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Los beneficiarios cursarán carreras de licenciatura en Contabilidad, Educación Inicial, Psicología Clínica y Educativa, Enfermería, Tecnología de la Información e Inglés. Las instituciones educativas seleccionadas para dar continuidad al programa son la Universidad O&M, Unicaribe, UFHEC, UAPA y el Instituto Dominico Americano.

Para formalizar la entrega, los dieciocho becados, junto a representantes de la comunidad taiwanesa y amigos de la Fundación, se reunieron en la sede ubicada en la avenida Rómulo Betancourt. El acto se desarrolló en un ambiente de emotividad y compromiso con la educación, poniendo de manifiesto la vocación solidaria de la organización y su apuesta por la equidad de oportunidades.

Los jóvenes iniciarán sus estudios entre los meses de abril y mayo, integrándose a programas académicos que les permitirán desarrollar competencias profesionales y, a futuro, aportar al bienestar de sus familias y comunidades.

La Fundación Budista Tzu Chi reitera su compromiso con la educación como herramienta de transformación social y continuará promoviendo iniciativas que favorezcan el acceso y la permanencia en los estudios superiores.

Inspiración de Sarah Santos Taveras

Para Sarah no existen límites. “La silla de ruedas simplemente es un transporte para yo seguir hacia delante”, afirma con determinación.

Comparte que, si algún día escribe su historia, la Fundación Tzu Chi será parte esencial de ella. Expresa profundo agradecimiento, recordando que al iniciar la universidad fue llamada de inmediato para trabajar. “Yo no soy sombra de la silla de ruedas, la silla de ruedas es sombra mía”.

Motiva a los nuevos becados a valorar y aprovechar al máximo la oportunidad recibida. Asimismo, les invita a no temer a los requisitos establecidos en la carta compromiso, ya que forman parte del proceso. “Pienso que es necesario que se formalice, porque somos humanos. Hay muchas personas que vienen con la intención de concluir, pero en el camino se desaniman”.

“Finalmente, les exhorto a ver este compromiso no como una presión, sino como un apoyo para avanzar, y a buscar orientación cuando la necesiten, acercándose a personas que puedan guiarles”. Asimismo, se puso a disposición de los nuevos estudiantes para motivarles.

Una misión que trasciende fronteras

La Fundación Budista Tzu Chi, establecida en 1966 por la Maestra Cheng Yen en Taiwán, nació con la misión de aliviar la pobreza y el sufrimiento. Desde sus inicios, se ha comprometido a apoyar a comunidades vulnerables, no solo con ayuda material, sino promoviendo la “riqueza espiritual”, el amor altruista y la educación como medios para superar la pobreza. Iniciada por una monja y amas de casa que ahorraban para la caridad, hoy es una organización global con presencia en más de 95 países.

Se estableció en la República Dominicana tras la catástrofe ocasionada por el huracán Georges en 1998, cuando llegó al país para brindar ayuda a las familias afectadas.