Ojos, ven. Imaginación, siente

Mañana de martes. Tenemos varios días caminando juntas, entretenidas, pendientes de la agenda, de lo que necesite mi hijo, que ha decidido compartir todo con su tía, dejando de un lado a la madre. Observo lo que me rodea. Le tomo un brazo suavemente para que disminuya el paso.

—Necesito que me aclares a ver si mi memoria no ha fabricado un recuerdo que no existe. ¿Papi nos llevó a ver a Blancanieves al cine?

—Sí, así fue. Lo recuerdo.

Apresuramos el paso para acercarnos a mami.

—¿Es cierto que nos llevaron a ver la película de Blancanieves cuando éramos pequeñas?

—Sí, sí. Tu papá nos llevó.

Mi hermana y yo nos miramos y sonreímos. Le digo:

—Quién nos hubiera dicho que un día estaríamos juntas aquí.

***

Mi hermana y yo, junto a mi hermano y mis padres, vimos Blancanieves y los siete enanitos en algún cine de Caracas, un día y un año que he olvidado. Posiblemente tenía seis o siete años, pero recuerdo con claridad ver esa “película de muñequitos” en pantalla grande.

Fue estrenada en 1937 y había sido transmitida por televisión por muchos años antes de que yo estuviera sentada en esa sala de cine, con el único recuerdo claro de la emoción y de que fue la primera vez que la vi. Antes de ese día, y después, mi vida siempre ha estado cruzada por ese mundo de fantasía y ficción creado por la compañía Disney.

Lo que nunca me imaginé es que algún día estaría ahí, viendo una reconstrucción del castillo de la Cenicienta (esa película animada sí la vi en televisión), la mañana del martes de la semana pasada en el parque de atracciones llamado Magic Kingdom, inaugurado cinco años después de la muerte de Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney, quien produjo la película de Blancanieves y que creó la compañía que sostuvo, y sostiene, el mundo de fantasía de millones de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Mientras caminaba por Magic Kingdom, el parque de atracciones más visitado del mundo —según leo en una página web, con alrededor de 17 millones de visitas al año—, deseé tener la edad que tenía cuando vi la película de Blancanieves por primera vez. O la mirada fascinada de mi hijo viendo la simulación del castillo de la Cenicienta rodeado de fuegos artificiales.

Deseé no ver lo que veía como lo veía. Deseaba la mirada de quien ha vivido poco, de quien ve una princesa y un príncipe y se cree el cuento del final feliz. Deseaba no pensar en que todo ese parque que calcaba la fantasía de las pantallas no es sostenido por la magia, sino por miles de empleados, muchos de los cuales nos recibían en la entrada de las atracciones con una sonrisa, simpáticos, elocuentes en sus frases de saludo o de despedida, repetidas muchas veces durante el día, en su agotadora jornada de organizar la emoción y el abrumo de los visitantes.

No podía obviar a los que caminaban con unas pinzas largas, recogiendo la basura olvidada; los que atendían en los muchos puestos de venta de comida y de tiendas en que se ofrece todo artilugio imaginable sobre cada personaje de Disney; de los que atendían que estuviéramos seguros en los asientos de las atracciones; los que ponían a funcionar los mecanismos de las montañas rusas, de los personajes animatrónicos y de las pantallas que nos ponían bajo la sensación de una realidad inventada; a las decenas de mujeres que vi una y otra vez en todos los baños y aseos que utilicé en los cuatro parques que visité; a quienes se dirigían a nosotros en castellano cuando se daban cuenta de que hablábamos castellano (o español, si prefiere decirle así al idioma); que debajo de los disfraces de Mickey Mouse y Pluto había una persona.

No pude distraerme la realidad que sustenta esa réplica de la fantasía. No pude dejar de espiar las fisuras y maravillarme entonces por ese motor humano que hace posible que millones de personas vivan una distracción artificial que, sin embargo, es capaz de que deseemos recuperar la mirada que perdimos.

***

El año pasado mi hijo leyó en mi compañía un primer tomo de los Hermanos Grimm, los hermanos alemanes que recogieron en libros las historias narradas oralmente durante siglos. La base que alimenta el mundo fantástico, y millonario, de Disney.

En esas historias, las princesas y los príncipes no son como en muchas de esas películas animadas que produjo Walt. No sé qué sentido le dio mi hijo a esos cuentos que ambos leímos juntos por primera vez. A mí me sorprendieron y me encantaron; a él supongo que le gustaron porque terminó el tomo sin queja, aunque su vida anterior de niño y actual de adolescente está más marcada por lo visual que por lo escrito. Creo que en algún momento le pregunté sobre lo que entendía o si le habían gustado. Fue escueto en sus respuestas de preadolescente de doce años.

Pensaba en eso mientras lo veía atento, con audífonos antirruido puestos, observando con fascinación el castillo que dibujó durante toda su infancia (ama el intro de las películas de Disney en que el famoso castillo, que es también el logo de la compañía, se transforma a partir de la temática del film). Fue la única vez en esos días de largas caminatas y bonitos momentos en que la emoción me desbordó. No por el espectáculo de luces, luego de un desfile de personajes, sino por cómo mi hijo lo miraba. Tomé su mano y se dio cuenta de mi presencia; volteó la cara sonriente por un instante y luego volvió su atención otra vez a la cambiante fachada del castillo lleno de luces.

Nos mantuvimos tomados de la mano un rato. Lo abracé y luego lo dejé que siguiera contemplando sonriente, y compartiendo con otros a su alrededor, esa emoción que espero se convierta en un recuerdo que le haga feliz cuando lo necesite. Así como me hizo feliz recordar tener seis años en una sala de cine en la que veía por primera vez la película de Blancanieves, junto a mis padres y mis hermanos.

***

Hace unos meses leía un texto de la escritora norteamericana Anne Sexton (1928-1974). Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs) es el título del poema incluido en un poemario que se llama Transformations (Transformaciones, 1971). En este poemario, Sexton reinterpreta los cuentos de hadas, más apegados a los hermanos Grimm que a Disney.

Les comparto un fragmento:

“Los siete enanos no soportaron

enterrarla en el negro suelo,

por lo que hicieron un ataúd de cristal

y lo pusieron en la séptima montaña para que todos los que pasaran

podieran asomarse a su belleza.

Un principe llegó un dia de junio

y ya no se movió del lugar.

pero aún asi no se iba. Se quedó tanto tiempo que su pelo se puso verde,

Los enanos se compadecieron de él y le dieron el cristal de Blancanieves

sus ojos de muñeca cerrados para siempre

para que lo guardara en su lejano castillo

Cuando los hombres del principe llevaban el ataúd,

tropezaron y lo dejaron caer

y el trozo de manzana saltó

de su garganta y ella se despertó milagrosamente.

Y así Blancanieves se convirtió en la novia del principe.

La malvada reina fue invitada a la fiesta de bodas

cuando llego, le pusieron zapatos de hierro al rojo vivo,

como si fueran patines al rojo vivo,

sujetos a sus pies.

Primero tus dedos humearán

y después tus talones se ennegrecerán

y te freirás boca arriba como una rana,

le dijeron.

Y así bailó hasta estar muerta,

una figura subterránea,

su lengua chasqueando dentro y fuera

como un chorro de gas.

Mientras tanto Blancanieves tenía su corte,

abriendo y cerrando sus ojos azul-china de muñeca,

y alguna vez consultando a su espejo

como hacen las mujeres.

(The seven dwarfs could not bring themselves / to bury her in the black ground so they made a glass coffin. / and set it upon the seventh mountain/so that all who passed by/could peek in upon her beauty / A prince came one June day / and would not budge. / He stayed so long his hair turned green/ and still he would not leave. / The dwarfs took pity upon him/and gave him the glass Snow White/its doll's eyes shut forever/to keep in his far-off castle/ As the prince's men carried the coffin / they stumbled and dropped it/ and the chunk of apple flew out/ of her throat and she woke up miraculously.//And thus Snow White became the prince's bride / The wicked queen was invited to the wedding feast / and when she arrived then were/red-hot iron shoes,/ in the manner of red-hot roller skates, / clamped upon her feet./First your toes will smoke / and then your heels will turn black / and you will fry upward like a frog, / she was told. / And so she danced until she was dead, / a subterranean figure, /her tongue flicking in and out/like a gas jet. Meanwhile Snow White held court, / rolling her china-blue doll eyes open and shut / and sometimes referring to her mirror as women do. //)