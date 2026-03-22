La obsesión proviene del latín obsessio que significa asedio. La obsesión es una enfermedad mental que es producida por tener una imagen fija que produce múltiples facetas donde logra conectarse un sentimiento de ansiedad.

Puede tomarse en cuenta la obsesión con el régimen alimenticio. Hay personas que se obsesionan con el peso y desisten en comer llegando a la anorexia o la bulimia. Otros canalizan esta faceta con el amor. Y las hay con dependencia obsesiva y peligrosa para quien se amada. Pero también existen obsesiones hacia personajes o artistas.

Pues bien, todo este esquema lo pudimos ver con el personaje de Annie Wilkes (Kathy Bates) en la película “Misery” sobre la obsesión que ella posee hacia el escritor Paul Sheldon (James Caan) y cada uno de los libros escrito por él.

Sheldon escribe novelas románticas sobre un personaje femenino llamada Misery Chastain, sin embargo, este escritor decide matar el personaje de Misery tratando que con esta nueva obra pueda liberarse de ella. Terminada su nueva novela decide ir donde su editor; pero en el camino tiene un aparatoso accidente producto de la nevada por lo que queda inmóvil.

En el lugar donde ocurre el accidente, vive en una apartada cabaña, la señora Annie Wilkes quien es una obsesionada con el personaje de “Misery: y el autor de la misma: Paul Sheldon.

Ella decide cuidarlo mientras dure su convalecencia. Al principio Annie se nota como una persona bondadosa y buena que es capaz de ayudar al prójimo. Sin embargo, todo tiene un giro inesperado cuando nuestra protagonista se da cuenta que el autor ha matado el personaje en su nueva novela. Ella lo induce a que reescriba la misma según su criterio. Mientras tanto, Paul Sheldon se percata que se encuentra secuestrado y que la tal Annie, posee conductas bipolares marcadas por el lado negativo de una obsesividad maníaca, por lo que accede a cumplir sus deseos, hasta tanto se recupere de sus dolencias.

Transcurre una atmósfera tensa y toda la atención se centra en la lucha por sobrevivir de Paul que busca librarse de la situación que se encuentra. La adaptación de la novela por parte de William Goldman es muy buena; pero sobretodo, la caracterización del personaje por parte de la actriz Kathy Bates es excepcional.

La narrativa recrea al auditorio ese suspenso para que la ansiedad vaya in crescendo poco a poco. No es lo mismo suspenso que misterio. El suspenso es proporcionarle al público un poco de información necesaria para el desenlace final mientras que el misterio es simple para crear miedo.

Es por ello, que en esta película se manifiesta un suspenso muy bien delineado por parte de su director Rob Reiner, con la finalidad de captar a una audiencia adicta a este tipo de películas. Esta película le costó a la Columbia Pictures la suma de veinte millones de dólares, logrando recaudar más de sesenta millones multiplicando por tres la inversión realizada.

Las novelas de Stephen King son muy apetecibles para los estudios; ya que han sido fácil para su adaptación en lo referente al suspenso mezclado con el drama, y así buscar, la fuente de ingresos suficiente para los inversionistas. Las novelas que han sido adaptadas y han dado resultados positivos son: “Carrie”; “El resplandor” (The Shinnig); “Cujo”; “Christine”; “Los chicos del maíz”; “Cuenta conmigo” (Stand by me) y “Sueños de Fuga” entre otras.

“Misery” es una muy buena película que fue estrenada en el año del 1990, con muy buenas actuaciones y una carga de adrenalina suficiente capaz de obtener toda la atención del público.

Curiosidades

(Algunas fueron tomadas de la página de taringa.net)

1)El papel de Paul Sheldon (actor principal) fue ofrecido a un gran número de actores, ellos son: Robert de Niro, Al Pacino, Harrison Ford, Gene Hackman, Dustin Hoffman, William Hurt, Kevin Kline, Michael Douglas, Richard Dreyfuss, Robert Redford y Warren Beatty. Sin embargo, James Caan fue quien se alzó con el papel.

2)Para el papel femenino se pensó en la actriz e hija del director John Huston, Anjélica Huston y también en la actriz y cantante Bette Midler; pero recayó en Kathy Bates quien provenía básicamente del teatro.

3)Stephen King (autor de la novela) exigió que para adaptar su novela "Misery" al cine, lo fuera el director Rob Reiner, pues le gustó el trabajo que realizó con otra obra suya en el filme "Cuenta Conmigo" (Stand By Me).

4)El guionista de esta película de nombre William Goldman, ha escrito otros excelentes tales como: "Dos hombres y un destino", "Todos los hombres del presidente" y "Marathon man".

5)La máquina de escribir de la marca Royal que utiliza Paul Sheldon es la misma que utilizaba Stephen King cuando era niño y que le regaló su madre cuando cumplió 11 años.

6)En 1990 la película fue galardonada con el Premio Óscar a la mejor actriz principal (Kathy Bates); también fue acreedora al Premio Globo de Oro a la mejor actriz en el apartado de drama; y el Premio de Chicago Film Critics Association (CFCA) a la mejor actriz.

7)Kathy Bates fue la primera actriz en ganar el Oscar por una película de terror. Al siguiente año el premio sería para Anthony Hopkins por El silencio de los inocentes.