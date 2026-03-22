“Las joyas”: los parásitos secretos del matrimonio

Nos cuesta apreciar lo que tenemos hasta perderlo. A veces, solo conocemos de verdad a las personas después de su muerte.

“Las joyas” es un cuento de Guy de Maupassant. Trata sobre un funcionario que se casa con una coleccionista de joyas falsas, pero solo descubre su valor real después de quedar viudo.

Ricardo Piglia y Ernest Hemingway decían que los mejores cuentos contaban dos historias. Una historia contada en la superficie y otra a descifrar por el lector.

Guy de Maupassant esconde los hechos importantes del cuento. A lo largo de “Las joyas”, el autor describe de forma objetiva los actos de los personajes. No los juzga, solo los muestra como son. En ningún momento usa la palabra infidelidad, u otros sinónimos al referirse al comportamiento de la esposa del protagonista Lantin.

“Las joyas” no es solo un cuento sobre alguien que descubre una herencia oculta. Trata sobre cómo un hombre descubre la infidelidad de su esposa después que ella muere. Al aprovecharse de su herencia, el poder refleja quién es en realidad.

Por otro lado, la esposa de Lantin pasa por una situación real. Las mujeres de escasos recursos ofrecen favores sexuales y disimulan su clase social para sobrevivir, desde hace varios siglos. Los hombres en la alta sociedad les regalan joyas sin firma, para mantener ocultas sus infidelidades. La esposa de Lantin no tiene nombre en el cuento, excepto su apellido de casada.

Lantin y su esposa aparentaron quererse mucho. Él no logró apreciar cómo ella lo mantenía de forma económica, mientras estaba viva. Y por eso, en varios momentos él se quiebra de manera emocional.

Ese es el aspecto trágico de “Las joyas”: aún cuesta al ser humano conocer por completo a las personas a su alrededor mientras siguen con vida. Y cuando se aprovechan de los secretos ajenos, estos pueden convertirse en regalos y en maldiciones.

El cuento “Las joyas” es un cuento corto, devastador e irónico sobre cómo algunos matrimonios pueden convertirse en relaciones parasitarias. Cómo el amor de pareja puede convertirse en un recurso para aprovecharse de este.

Hay que valorar a quien se ama mientras sigue vivo. No por beneficio, sino por la confianza y el cariño mutuo.

El cuento está disponible en el dominio público de Internet.

Ficha técnica

Duración: 9 minutos de lectura

Título original: Les bijoux

Autor: Guy de Maupassant

Extensión: Alrededor de 2 260 palabras.

Año: 1883

Enlace: https://ciudadseva.com/texto/las-joyas/