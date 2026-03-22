Anuncios en ChatGPT: ¿Nuestros secretos más íntimos al mejor postor?

Seguro le has contado a ChatGPT secretos que jamás imaginarías confiarle a otra persona. Desde conflictos familiares hasta los problemas financieros en los que estás envuelto, muchos confiamos ciegamente en este modelo de inteligencia artificial. Lo hacemos sin pensar en la posibilidad de que esa información tan íntima termine sirviendo de carnada para que nos vendan productos que “necesitamos”.

Aunque suene a teoría de conspiración, el riesgo es real. Este mes de febrero de 2026, OpenAI comenzó a lanzar anuncios en su plataforma para usuarios gratuitos mayores de 18 años en Estados Unidos; una fase de prueba que inevitablemente se expandirá a toda Latinoamérica.

Las empresas detrás de los Modelos de Lenguaje Grande (LLM) se han convertido en nuestros psicólogos, asesores financieros y médicos de cabecera. Sabemos que la inteligencia artificial aprende de lo que le compartimos, pero el verdadero reto es cómo se financia. Mantener estos servidores en la nube exige una inversión monumental en procesadores, y ha quedado claro que las suscripciones mensuales ya no son suficientes para sostener la plataforma.

Para abrir nuevas fuentes de ingresos, OpenAI ha recurrido a la publicidad. La empresa afirma en sus principios: "Mantenemos tus conversaciones privadas frente a los anunciantes y nunca les vendemos tus datos. Los anuncios no influyen en las respuestas que ChatGPT te ofrece".

Sin embargo, a pesar de estas promesas, el riesgo para el usuario es innegable. Si le preguntas a la IA por los mejores restaurantes para comer, es probable que la respuesta objetiva termine compitiendo con la promoción pagada de un establecimiento. Pero el peligro va más allá de la comida. Imagina el poder letal que tiene una herramienta que conoce tus enfermedades, tus mayores miedos y tus deseos más profundos.

Por más que OpenAI asegure que la información está segura, la historia nos ha enseñado a ser escépticos. Solo basta recordar el escándalo de Cambridge Analytica con Meta (Facebook), donde datos vulnerables de millones de personas fueron extraídos y utilizados para manipular intenciones de voto. Las plataformas que se ganan la confianza masiva tienen la capacidad de persuadir y modificar nuestros comportamientos de compra y pensamiento.

Para el dominicano, que por naturaleza es tan abierto y expresivo, esto representa un peligro silencioso. Podrías pensar que no te importa ver un anuncio, pero debería preocuparte cuando ese anuncio está diseñado específicamente para explotar una vulnerabilidad que le confesaste a una máquina en un momento de debilidad.

Habilitar la publicidad puede ser la única manera de mantener el acceso gratuito a ChatGPT, pero también abre una caja de Pandora. Es vital reconocer el grado de influencia que tiene esta plataforma sobre nuestra vida cotidiana. Recuerda que no estás hablando con un amigo empático, sino con una máquina diseñada por una empresa con fines lucrativos. La próxima vez que vayas a teclear un problema personal, piénsalo dos veces: cuida lo que compartes.