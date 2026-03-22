Anuncian escritores al Festival “Mar de Palabras”

La segunda edición del festival literario Mar de Palabras, organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez, se celebrará del 19 al 21 de junio en la Ciudad Colonial de Santo Domingo con la participación de más de 40 autores nacionales e internacionales en diversos conversatorios y talleres.

Para esta fiesta de la literatura y el pensamiento vendrán al país escritores como el mexicano Jorge Volpi, autor de obras como “Una novela criminal” (2018) y “La invención de todas las cosas” (2024); y la escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, autora, entre otras, de la novela “Elena sabe” (2007), que inspiró la película homónima de Netflix de 2023, y de la reciente “La muerte ajena” (2025)

Asimismo, participará el escritor y antropólogo colombiano Carlos Granés, autor del aclamado ensayo “Delirio americano” (2022), sobre la historia de América Latina en el siglo pasado, y de “El rugido de nuestro tiempo” (2025) sobre los desafíos de la política y la cultura actual.