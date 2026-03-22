Poesía
“Another way home”
Aire acondicionado,
TV y cortinas rojas en las ventanas
que mantienen
la fulminante luz del sol
a raya
y por si fuera poco
mar a la vista
como siempre
que se atraviesa la montaña
para volver de las Terrenas
a la capital
Verdes montaña
cielo azul
rojas cortinas
Mar a la vista
Voy contento porque voy viendo
palmas de coco y cielo azul
entre las cortinas rojas de la guagua
y casitas de techos de zinc
rodeadas por mucho follaje
Voy contento porque voy
subiendo la montaña
y el caudaloso follaje verde
hace sentir
que la mística de este viaje
como diría Jack Kerouac
“es just another way home”.