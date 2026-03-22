Aire acondicionado,

TV y cortinas rojas en las ventanas

que mantienen

la fulminante luz del sol

a raya

y por si fuera poco

mar a la vista

como siempre

que se atraviesa la montaña

para volver de las Terrenas

a la capital

Verdes montaña

cielo azul

rojas cortinas

Mar a la vista

Voy contento porque voy viendo

palmas de coco y cielo azul

entre las cortinas rojas de la guagua

y casitas de techos de zinc

rodeadas por mucho follaje

Voy contento porque voy

subiendo la montaña

y el caudaloso follaje verde

hace sentir

que la mística de este viaje

como diría Jack Kerouac

“es just another way home”.