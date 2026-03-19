El actor sueco Stellan Skarsgard ya tiene su espacio en la historia del cine. Lars von Trier lo convirtió en su alter ego durante un tiempo. Antes y después de trabajar con von Triers, figuró en el reparto de cintas de aventuras como “Thor” (2011), “Piratas del Caribe” (2006 y 2007), “Good Will Hunting” (1997), “La chica del dragón tatuado” (2011), “Ángeles y demonios” (2009), “Dune” (parte II) y “Los vengadores” (2012), entre muchas otras.

En determinado momento de su carrera, Lars von Trier lo llevó al estrellato en cintas como “Rompiendo las olas” (1996), “Bailando en la oscuridad” (2000), “Dogville” (2003), “Melancolía” (2011), y “Ninfómana” (2013). Vale la pena tenerlo como protagonista. Es garantía profesional.

No sé si existe un parentezco entre los directores Lars y Joachim, porque ambos llevan el apellido de Triers, pero lo que sí estoy seguro es que el segundo ha retomado algunas andanzas de Igmar Bergman para hacer un cine de ideas con profundo arraigo, donde importan sentimientos por encima de la acción.

Con “Valor Sentimental”, Joachim derrocha economía de recursos y una depurada dirección de actores. La historia enfrenta al ya mencionado Stellan Skarsgard con la no menos valiosa Renate Reinave en el rol de hija mayor de un padre que abandona a su esposa y familia, después suicidada, para volverse un profesional que escarcea.

Cuando Renate -su hija en el filme- sale a escena sin la presencia de su padre, el filme crece. Y viceversa. Solo detallo uno de las memorables momentos al inicio del filme cuando, a teatro lleno, ella entra en pánico y escapa de la escena una que otra vez. Es un ritual que repite en medio de un clima de frustración, arrepentimiento y desarraigo. Su padre, cuando comparte escena con ella, sobresale por su cambio de personalidad, y su esperanza y desesperanza de la actriz. Elle Fanning, cumple el rol de la actriz sustituta, brilla. Trier se encarga de hacerla aparecer en el momento preciso en la vida de este hombre y la desaparece cuando siente que todo está perdido.

La casa donde se desarrolla el 70 por ciento de la historia fue preparada dentro de un estudio. Las pocas locaciones externas, culminan dentro de ese hogar donde los protagonistas señorean. Los primeros planos son una lección de buen gusto al igual que la fragmentación de la historia en cuadros breves. La diatriba en el mundo interior de cada quien está presente. Esta historia, impactará. Su premio demuestra que el buen cine todavía respira.

Ficha técnica

País: Noruega. Año:2025. Duración: 135 minutos. Director: Joachim Trier. Guion: Eskil Vogt y Joachim Trier. Reparto: Renate Reinave, Stellan Skarsgard, Inga Ibsdotter y Elle Fanning. Premios: Nueve nominaciones a los Oscar. Sinopsis: Dos hermanas se reencuentran con su distanciado padre, quien le ofrece a su hija un papel en su próxima película. Ella lo rechaza.