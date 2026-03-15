Fui el último de los amigos en llegar. Lo cierto es que el chofer fue quien me dijo, deteniendo el Uber a cierta distancia del destino y tras mirar por la ventana atentamente, entre un grupo de verjas en medio de la calle Gerónimo Peña, de las que se usan cuando se está construyendo algo:

-Ahí es que usted va. -la puerta de la casa de Miguel de Mena, casi gritó:

-Si, es aquí Homerazo, manso, que tu eres de los nuestros.

El hecho de que afuera de la casa de Miguelín, las calles estuvieran iluminadas físicamente por un grupo de grandes carpas blancas, de las que se usan para eventos, fiestas, actos públicos, me tuvo momentáneamente confundido.

La casa de Miguelín, estaba con las puertas abiertas y el grupo de amigos ya conversaba cómodamente, sentados en muebles, sillas o tirados en el suelo, entre vasos y ceniceros.

Tan pronto pude me acomodé y mientras tomaba agua, se escuchó fuertemente el inicio de una plegaria.

Por la forma en que todos siguieron conversando, me percaté de que ya lo tenían asumido o sea que llevaban tiempo en la plegaria.

Como sucede en todo Santo Domingo en la actualidad, cada cierto tiempo resaltaba el ruido de máquinas, martillazos, taladros o picazos, como si todo el universo estuviera en construcción. Lo cierto es que todos éramos capitaleños y como siempre hacemos, seguimos sobre todo lo molestoso de afuera conversando como si nada pasara, como siempre dice mi mamá: “Pay no atention to that!”.

Pasamos un momento agradable entre la poca luz física, pues un apagón adornó la velada y para decirlo de una manera poética, la amistad iluminó toda la noche, entre risas, velas, bufeos, recuerdos, pedazos de canciones, citas de libros y viejas conversaciones retomadas o simples chistes que con ganas de joder se hacen entre los amigos.

Lo mejor de todo era cuando Miguelín, de pronto, en medio de una observación de alguno de los presentes sobre una película, una canción o un cuento, decía:

-Epérense, eperense, eperense, que ahora arranca el pastor con la plegaria.

Y de pronto escuchábamos el sermón como dentro de nuestros cerebros. Toda la noche a plegaria limpia o sometidos a música ajena muy alta que para combatir la plegaria ponían los vecinos, y por supuesto, en medio nosotros, con las risas y el bufeo.