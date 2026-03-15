El gran Gatsby Gatsby

La época de los años veinte en los Estados Unidos, era conocida como “los felices años”. Era parte del período expansivo de bienestar económico que vivía dicha nación antes del crack financiero del 1929. La vida bohemia, el jazz y las grandes fiestas estaban a su máximo nivel. Es en este contexto que el escritor F. Scott Fitzgerald publica su novela más notoria en el 1925, “El gran Gatsby”.

El séptimo arte, que desde el mismo momento de su creación va unido de manera literal con la literatura, acoge dicha novela en el 1926 durante la época del cine mudo; pero esta versión no gustó mucho. Más tarde, en el 1949 se estrena otra versión con Alan Ladd como protagonista y fue más o menos. En 1974, Robert Redford y Mía Farrow dan vida a los personajes, y por último, Leonardo DiCaprio en el año 2013 protagoniza esta nueva versión.

De todas estas cuatro versiones la más popular ha sido la del 1974, la cual fue dirigida por Jack Clayton, un director inglés que se caracterizó por adaptaciones literarias con los actores que se encontraban en la cúspide de su carrera como Robert Redford y Mía Farrow.

La trama comienza cuando Nick Carraway (que sirve como narrador del relato) llega a vivir a la ciudad de Nueva York, y al lado de él vive Jay Gatsby, un joven apuesto que logró hacerse de grandes fortunas después de la Primera Guerra Mundial y organiza continuas y majestuosidades fiestas; pero que no participa en ella. Este misterioso millonario que tuvo un romance hace tiempo con Daysi Buchanan vive esperanzado en reavivar el amor que ha perdido de ella. Es por ello, que el estilo de vida extravagante con impresionantes fiestas y de lujos, es un intento de impresionar a Daysi con la esperanza de su regreso.

La película posee una adaptación de la novela con buenos diálogos, y aunque para algunos la consideran lenta y grandes espacios de silencio, es una manera de que los gestos y ademanes hablen por sí solos más que las palabras. Este guion fue una adaptación de Francis Ford Coppola cuando en un principio iba a ser de Truman Capote, logrando transmitir al público este torbellino de amor entre ambos personajes.

“El gran Gatsby” explora varios temas importantes, tales como: la decadencia, el idealismo, la agitación de una vida social al más alto nivel, cuando trata de explotar a fondo esta manera de vivir con una aureola de placer al máximo con necesidades siempre cambiante desde el punto de vista de consumir. Es una clara alusión al estilo de vida del famoso sueño americano.

Lo que sí se destaca y mucho, es la forma de vestir de la época que sirvió de base para imponer algunas modas vanguardistas para la mujer cambiando ciertos estereotipos que en la película son bien reflejados bajo la tutela del diseñador Theoni V. Aldredge por el cual obtuvo un Oscar en este apartado como Mejor Diseño de Vestuario.

“El gran Gastby” no es una excelente película, sin embargo, no es óbice que como cinéfilos, demos cabida a todo tipo de manifestaciones para poder hacer comparaciones con las distintas versiones sobre la adaptación de una gran novela norteamericana.

Así que este drama – romance se las recomendamos como forma de llenar el espacio de aquel cine de los años setenta cargado de glamour y belleza.

Curiosidades

1) Dentro de todas las adaptaciones el filme del 1974 ha sido la más emblemáticas de todas ellas.

2) Para el papel de Jay Gatsby se había pensado en los actores Warren Beatty y Jack Nicholson, sin embargo, recayó en Robert Redford dado que personificaba mejor al galán que se quería recrear.

3) Para el papel femenino se consideró a varias actrices incluyendo a Faye Dunaway; pero de último momento se escogió a Mía Farrow.

4) Las críticas del momento no favorecieron mucho la actuación de Mía Farrow, por eso habría que pensar cómo hubiera quedado si la hubiera lo interpretado Faye Dunaway.

5) La película obtuvo seis nominaciones a los Premios Oscars resultando ganadora como Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora.

6) El filme tuvo un presupuesto de seis millones y medio obteniendo un poco más de veinte millones de dólares por ingresos de taquillas.

Ficha Técnica:

Calificación: 3/5 (Buena)

Nombre Original: The Great Gatsby

Año: 1974

Duración: 144 minutos

Charles Laughton: Fue un director de cine inglés, especializado en adaptar obras literarias.