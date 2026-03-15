Frank García y la poesía: Escribir para dejar de esconderse

"Para mí es tan importante como respirar, de verdad. Si yo no escribo, me muero". Así, con franqueza, es que define su relación con las letras Frank García, psicólogo, poeta de spoken word (poesía hablada) y activista LGBTIQ+.

Nacido en Montellano, Puerto Plata, y confeso apasionado del cine, la música y el rock de los 90, García es el autor de los poemarios Lo que escribí mientras esperabas en una habitación vacía y Flotando sobre las cañas. A través de sus obras, ha demostrado que la literatura no es un simple pasatiempo, sino el motor que impulsa y, en ocasiones, reescribe su propia vida.

comienzo

Su niñez en Montellano estuvo marcada por el peso de las expectativas en una sociedad tradicional. Desde pequeño, Frank sintió la presión de encajar en el molde de la masculinidad caribeña, que casi por defecto le exigía ser fanático de la pelota y los deportes. Al no conectar con esto, encontró refugio en la introversión, las películas y en la música que ponía su madre.

La televisión terminó siendo su primera escuela narrativa. A los 12 años, obsesionado con el anime Candy Candy y sin el lujo de poder darle replay a los episodios en aquella época, empezó a transcribir todo lo que pasaba en pantalla. "Mi cerebro fue entendiendo cómo se cuentan las historias, cómo empieza un conflicto, cómo se enreda y cómo se desenreda", reflexionó el autor.

Frank García, durante su visita a Listín DiarioLD

Pero el verdadero salto hacia sus propias historias llegó tras un tropiezo infantil. Luego de transcribir la trama de la película El príncipe y el mendigo y presumir que era suya, un compañerito de clases lo desmintió delante del profesor. El bochorno le sirvió de lección: tenía que escribir cosas que fueran genuinamente suyas, que nadie pudiera arrebatarle.

Valentía en palabras

Al hablar de sus textos, reconoció que es inevitable revelar partes de sí mismo. Una honestidad tan cruda que, irónicamente, lo obligó a confrontar su propia realidad laboral. Mientras trabajaba en el sector financiero (un ambiente que describió como asfixiante, donde no podía llevar el pelo ni los aretes a su gusto), una lectura de sus propios versos lo sacudió:

"Me di cuenta de que los textos eran más valientes que yo y eso a mí no me gustó. Yo dije: 'Yo no puedo permitir que mis poemas sean más bacanos que yo'", confesó. Esa epifanía lo empujó a renunciar y buscar un camino más fiel a su esencia, aunque hoy agradece lo que el banco le enseñó sobre empatía y trato con la gente.

Flotando sobre las cañas – poemas con la muerte, escrito por Frank Garcia.FUENTE EXTERNA

Como hombre abiertamente homosexual, su orientación atraviesa gran parte de su obra. Sus versos sobre la experiencia gay resuenan fuertemente, convirtiéndose muchas veces en un salvavidas para otros jóvenes.

En su poema "Plumas", García habla sobre recuperar su lado femenino, ese que de niño intentó esconder imitando a sus primos varones para sobrevivir a las burlas. Hoy le frustra que la frase "no pareces gay" se siga utilizando como un halago.

Su poesía intenta desarmar esos prejuicios y reclamar las "plumas" que dejó perder en la infancia.

Poema Plumas He dejado mis plumas en una iglesia de

Puerto Plata,

las escondí en una entrevista de trabajo,

las disimulé en un encuentro familiar…

Cobardemente, dejé que me las cortaran en Grindr.

Mala mía, ¡con lo hermosas que eran!

El duelo como parte del proceso creativo

Al conversar sobre Flotando sobre las cañas, un poemario donde lidia con la muerte de su padre, el autor aclaró que su proceso creativo no vino después del dolor, sino a la par.

"No es que primero vivo el duelo y luego lo convierto en arte. Es como que yo lo fui documentando simultáneamente. Estoy triste, escribo. Estoy alegre, escribo", detalló. Es un impulso tan orgánico y urgente que, según contó, esa devoción casi absoluta por escribir le ha costado más de una relación personal.

escena poética local

El intento podcastFUENTE EXTERNA

La necesidad de expresarse no se queda solo en el papel. Frank es el creador de El Intento, un videopodcast que nació como truco para manejar su inseguridad social, limitando la charla a una sola canción o poema. Con el tiempo, la idea maduró hasta convertirse en un espacio relajado donde confluyen poetas, vocalistas de rock y amigos.

Tras analizar la escena poética dominicana actual, Frank elogió apasionadamente la calidad de voces contemporáneas como Cristian Encarnación, Lery Laura Piña e Irina Candelaria. Sin embargo, lamentó la falta de apoyo estatal y de plataformas masivas que dan exposición a los autores locales.

Pese a los obstáculos, no se detiene. Ha hecho las paces con el título de escritor, entendiendo que el arte también es un oficio válido que merece ser nombrado. Actualmente, trabaja en dos novelas confesionales; una de ellas, enfocada en el duelo y de formato breve, la cual está terminada y lista para participar en un concurso literario.

El autor dejó la entrevista con tres recomendaciones para quienes buscan literatura honesta: el poemario Todas las madres nos condenan a muerte del dominicano Cristian Encarnación; el libro Helium del estadounidense Rudy Francisco; y la novela Chapeo de Johan Mijail, destacando esta última porque retrata magistralmente lo que significa ser queer "a través de los ojos del Caribe", alejándose por completo de los estereotipos dictados por Hollywood.