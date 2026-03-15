Una escritora llamada Argénida Romero

Conocí a Argénida Romero como debe ser: primero por su obra y después en persona. Un día de esos que transcurre con el fluir de las irreverencias, hallé sobre mi escritorio su libros, “Arraiga”, con una dedicatoria que no merezco. Confieso que aquel hallazgo me intrigó. Abrí el tomo y escogí al azar uno de sus textos. Me froté los ojos y proseguí en mi labor descubridora. Estaba frente a una poesía total, de esa que corre por las calles como la gente que sale a buscar su otra mitad. Escribí a vuela pluma un comentario emocionado elogiando aquel libro que, entre otras virtudes, mereció el Premio de Poesía Joven de la Feria Internacional del Libro del año 2014. Años después, hallé sobre mi mesa otro tomo de la autora, “Jamás perder” (2024), me reafirmó una sospecha: Como buena periodista ella es una poeta que sabe escudriñar su contexto, su espacio y la gente que habita en él. No oculta ni su rebeldía ni su manía de ser distinta como esas olas que pasa por alto la emblemática marea del paisaje insular para adentrarse en aquello que la rodea.

El día de nuestro reencuentro, cubría un evento en la ciudad colonial cuando siento una llamada a mis espaldas. Era ella, sonriente a pesar la ausencia de una simple botella de agua y el alto costo del café para los asistentes. No la conocía, y creo que ella me había visto por alguna que otra foto colada de manera indiscreta en Google. El flechazo fue mutuo, pero no sexual. Estaba agradecida por mi sinceridad al comentar sus libros. De mi parte, no oculté mi emoción al encontrarme frente a frente con una escritora de armas tomar. Nos sentamos cerca del salón de conferencias y trasladamos aquel encuentro hacia un lugar en la memoria que no se podrá borrar, de esos sitios donde solo los poetas conversan y se olvidan de las miradas por encima del hombro. Le propuse que escribiera para Listín, bajo la premisa que José Martí usó para convencer a Máximo Gómez que retomara las armas para la Guerra Chiquita: “Solo tengo para ofrecerte la ingratitud de los hombres y la satisfacción por el deber cumplido”. Me prometió pensarlo, y mi asombro llegó semanas después cuando mi correo electrónico recibió su primera crónica. De aquel tiempo a esa fecha, tengo el honor de ser su editor todas las semanas excepto esta vez en que cumple el sueño de llevar a su hijo a conocer un sitio emblemático fuera del país.

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Me permito ocupar su lugar en Ventana solo por esta vez. Ella regresará en unos días y aportará crónicas, historias personales y temas de actualidad que pudieran ser poemas nacidos de su propia vida y de la experiencia de sentirse dominicana, como toda emigrante que llega a amar el país que la acoge.

Un último detalle. Como generalmente regalo los libros que me obsequian o compro a mis amigos y pasantes, no conservaba ninguno de Argénida. Tuve la suerte de comprar ahora los tres. Sobre todo el primero, titulado “Mudanzas” con una dedicatoria de autora que me conmovió por su humildad: “Lea con consideración…. Son los poemas de la adolescencia”. A pesar de esas palabras, estos textos saben respirar. Son la carta de presentación de una escritora que sabe su oficio. Unos versos que crecen, sin nada nuevo ni raro. Trasmiten sentimientos afectivos que demuestran su capacidad como poeta.

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Dos poemas de Argénida Romero

Herencia

Tras los pronósticos bienaventurados

de estos colores de feria

reposan todas las batallas perdidas

de las horas muertas

el hasta nunca

el cadáver de la sombra de este lápiz

y la cama donde dormiré

cuando abra los ojos.

Lavar camisas

Lavar camisas es un ejercicio de melancolía para las mañanas de esperas

rutinarias

cuando todo está tan bien dispuesto

que no hace falta consultar el horóscopo

ni maldecir las noticias

sólo caminar descalza

contar las nubes

y no hacer caso a los pronósticos de lluvia.

Hay que recogerlas como flores marchitas de una primavera lejana

revisarlas, sin apuros,

una a una

regalarles una caricia para espantar los malos augurios

y, despacio, ir cosechando sus póstumos olores

el rancio aviso de sus ayeres

el pudor cansado de sus paisajes,

repasar, con cuidado,

el abismo de sus cuellos,

donde suelen morir los besos extraviados

perturbar el breve murmullo de sus bolsillos

y halar el viento que se cuela en sus mangas.