Centro León celebra la XXI Tarde de carnaval

El Centro León celebró con éxito la vigésima primera edición de su tradicional Tarde de carnaval el sábado 07 de marzo. Con una propuesta vibrante y llena de color que desafió las condiciones climáticas, el evento no solo brindó un desfile de personajes y comparsas, sino que se consolidó como una plataforma educativa.

La jornada inició con un despliegue de alegría que recorrió diversos sectores de Santiago, contando con la participación de comparsas del Ensanche Simón Bolívar, Cienfuegos, Los Ciruelitos, Gurabo, el Centro de la ciudad, Los Jardines Metropolitanos, Villa Olímpica, Pueblo Nuevo, Tamboril, La Joya, Pekín, Buenos Aires y Baracoa. La propuesta se enriqueció con una participación especial de los Diablos Cojuelos y la Banda de Alibaba provenientes de Santo Domingo, ofreciendo a los asistentes una muestra diversa de las expresiones carnavalescas del país.

Como parte central del evento, se desarrolló la octava edición del Concurso infantil y juvenil de disfraces de personajes tradicionales, una iniciativa que busca fomentar el relevo generacional en estas festividades. Los participantes caracterizaron con entusiasmo a figuras emblemáticas como Roba la Gallina, dominicanitas y lechones.

El jurado estuvo integrado por Luis Felipe Rodríguez, gerente de Programas Culturales del Centro León; Wilfredo Padrón, coordinador de Proyectos Culturales de la institución; y el folklorista y director de Casa de Arte, Rafael Almánzar.

Este año, la festividad resaltó de manera especial la figura del destacado folklorista Dagoberto Tejeda, a quien el Centro León dedicó formalmente esta edición de la Tarde de carnaval 2026. Además del desfile, la institución ofreció una experiencia integral que incluyó un bazar de artesanía, talleres creativos y una jornada de puertas abiertas a sus salas expositivas, permitiendo que el público interactuara de forma didáctica y lúdica con los orígenes y la riqueza técnica de los vestuarios tradicionales.

Desde su fundación en 2005, el Centro León ha mantenido el compromiso de abrir espacios plurales para el estudio de las identidades dominicanas y caribeñas. Al concebir la Tarde de carnaval como un punto de encuentro que supera anualmente las 3,000 personas, la institución reafirma su misión de promover el intercambio entre las distintas regiones del Cibao y el país, garantizando que las nuevas generaciones conozcan y valoren el trabajo artesanal y la historia que define a la fiesta popular de mayor tradición en la República Dominicana.