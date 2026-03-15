El cantautor Orlando Méndez nos regala "Un Corazón"

Como “una oración hecha música para la renovación cuaresmal”, define el cantautor dominicano Orlando Méndez su tema, Un Corazón. En ocasión del tiempo de Cuaresma, esta canción es un bálsamo de alegría que refleja la madurez del también coordinador de arte en el Instituto Politécnico Loyola en la provincia de San Cristóbal. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales del autor.

Méndez ha encontrado una paz interior que gravita cerca de su entorno familiar, laboral, eclesial y artístico. De a poco, se ha ido convirtiendo en un músico de referencia dentro del ambiente católico dominicano y sus canciones tienen una vida palpable reflejada en la forma tangible que tiene de transmitir la fe. A los que lean este artículo les recomiendo su tema, “Solo en tu presencia”. Viví la alegría de escucharla en una pequeña capilla cantada por Orlando, y de una vez le comenté que su letra tenía fuerza y era ideal para acompañar la oración.

Más que un simple estreno musical, el tema se presenta como una herramienta para la reflexión personal, basada en una invitación para renovar nuestro interior. Busca acompañar al oyente en su camino de conversión, transformando el "corazón de piedra" en uno dispuesto a la voluntad divina."Esta canción no es solo un canto; es una oración”, me dijo el músico en una conversación para elaborar este artículo. Esta Cuaresma, su tema musical nos invita a mirar hacia adentro y renovar nuestro interior. Un Corazón nace de ese deseo de responder con honestidad a un llamado", afirma el autor.

Con este lanzamiento, Méndez reafirma su compromiso de utilizar el arte como un puente para el encuentro con lo divino. Culmino este artículo con una frase de San Ignacio que dice: “¿Qué cosa es la realidad (y el arte diría Orlando) sino un sacramento de encuentro con Dios? La realidad (el arte) tal cual es, donde Dios se nos da y “trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas” [EE 236]. Las comunidades del país podrían invitarlo a que les acompañe en algún retiro cuaresmal, no se arrepentirán.