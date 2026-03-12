El agente secreto (y 2)

“El agente secreto” es una película mal editada, desordenada, extensa, con escenas que le sobran y personajes de relleno (la pareja angolana, por ejemplo), así como coprotagonistas abandonados a su suerte. Estos señalamientos se agravan con la imagen de un carnaval espúreo y una puesta en escena rudimentaria, donde la suerte del profesor Marcelo pudo ser lo que no fue.

Pero esa es la cinta de Kleber Mendoza Filho. Multi alabada y multipremiada. Pero no piense el espectador en un thiller, drama o denuncia social. El director mezcla géneros a su antojo porque en definitiva ha decidió construir desde varias perspectivas un cine político, al estilo de Konstantinos Costa Gavras, pero con el inconveniente de no establecer un equilibrio del contexto, tal y como lo hizo el laureado cineasta de origen griego.

Su mérito mayor es su principal defecto: intenta captar la identidad latinoamericana a partir de una historia personal del protagonista quien, en ningún momento es un “agente secreto” sino un profesor de clase media baja deseoso de preservar un proyecto personal junto a su esposa.

Dividida en tres partes muy extensas (sobre todo la segunda) el film se tambalea por su desequilibrio argumental. El guion, con un carnaval de barrio como música de fondo, intenta seguir un curso populista: provoca el aburrimiento del espectador que espera lo que nunca llega. El discurso fílmico se limita a un profesor bocón que ofende al propietario de una empresa y a su hijo que han asistido a una comida para hablar de negocios. De esa escena, mal colocada en la segunda parte del filme es el origen que destapa, junto a sentimientos ideológicos, un acto de venganza de los ofendidos contra aquel matrimonio ofensor por medio de sicarios a sueldo.

La fuerza del cine brasileño (“Antonio das morte”, por ejemplo) es aplastante. Reinan aquellos filmes donde el “Gran Sertao” era y es el gran protagonista, no como “el cine de la tierra”, sino por sus guiones bien escritos y episodios sacados de la vida misma. En “El agente secreto” es un error mezclar política con ideología y cine de venganza. Podrá ser premiada, pero no es una buena película.

Ficha técnica

País: Brasil. Año: 2025. Duración: 158 minutos. Director y guion: Kleber Mendoza Filho. Reparto: Wagner Moura, Udo Kler, Gabriel Leone, Alice Carvallo, Hermilia Guedes, Thomas Aquino, Maria Fernanda y Buda Lita. Premios: Palma de Oro 2026: Mejor Director y Mejor Actor. Tres Globos de Oro. Cuatro Nominaciones a los Oscar. Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, un profesor intenta escapar de su pasado y regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera reencontrarse con su hijo. Pero ese no es el refugio que busca: los sicarios lo persiguen.