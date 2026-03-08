Donde todo triste ruido hace su habitación, de José Mármol

José Mármol le hace un guiño a la imagen de Miguel de Cervantes creada por José Cestero. Elige el clásico dibujo para ilustrar la portada de su poesía reunida (1984-2019) bajo el título “Donde todo triste ruido hace su habitación” (Visor libros, 2026).

Si bien el dibujo antes citado recoge parte de una expresión interrogativa de Cervantes, en el prólogo a la primera edición de 1605 de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, no ocupará más espacio que un anuncio simbólico de la presente edición impresa en Madrid con un grosor de 886 páginas.

De una forma u otra el lector dominicano conoce los textos que integran el presente volumen. Mármol los ha ido publicando en Santo Domingo y Madrid de forma disciplinada, siguiendo el canon de su estética más conocida como “Poética del pensar” con la cual dio un giro radical en la poesía dominicana del pasado siglo XX, hastiada del patrioterismo conversacional que la ceñía a una singularidad cerrada.

Con su primer poemario impreso, “El ojo de arúspice”, nace el poeta. Su forma de decir en versos para aquellos años donde la mayoría de los poetas locales mantenían vivas las secuelas de la Revolución de Abril” no fue entendida en su real valía. Mármol se vio no tuvo otro remedio que enfrentar polémicas con aquellos autores aferrados a un decir que mezclaba la poesía con sentimientos patrióticos e ideologías exóticas envueltas en falso esquema de “independencia del imperio”. Este rechazo no fue óbice para que sus siguientes libros “Encuentro con las mismas otredades (1)” y Encuentro con las mismas otredades (2)” se impusieran y dejaran atrás esa mezcla absurde de poesía con política. Mármol ahora cantaba a la reflexión del ser humano, a los habitantes de la isla, al paisaje, a la sociedad y en definitiva, a sí mismo. Esto avivó el rechazo a la forma de decir “revolucionaria” o “ingeniosa”, que asumían muchos jóvenes de entonces, sobre todo los vinculados al taller de poesía “Cesar Vallejo” de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Los primeros versos de “El ojo de arúspice” marcaban, junto a la belleza estética, una pulcritud envidiable en su escritura:

“El vicio de la lámpara da color a mi rostro desde el tuyo

al poema brillo al objeto tiempo al vacío forma de razón

quedo conmigo solas huecamente dejo colgar de nadie

mi sentir en ti y solo en ti el amor quema bosques”

(El ojo de Arúspice, p.17).

El asombro como categoría filosófica, adquiere dimensión triunfa. El poeta piensa en ese texto donde la oscuridad no existe a pesar de la nocturnidad. El brillo del candil puede iluminarlo todo.

En los siguientes versos de “Encuentro con las mismas otredades” el poeta se despoja de la falsedad que nos rodea y reconoce la inexistencia de espacios determinados. El asombro, la aventura del andar por sitios poco conocidos, sin brújula ni marcas que lo induzcan a un camino donde todo lo verdadero duda de su propia sinceridad, donde no existen yerbas aromáticas, ni silencio ni palabras:

“Cuando llegué no había ser ni había no ser hueco el espacio

Y detrás del espacio más allá no había un ser más acá con forma

cuando caí no había suelo ni lugar había ni camino

sur contra norte ni este contra oeste había ni silencio

ni palabra…” ( XVIII, pag.127).

En el próximo tomo, el titulado “Encuentro con las mismas otredades II) llegan versos prosados con la lucidez capaz de multiplicar aquella poética inicial. El poeta se desnuda, se define a sí mismo en acto de valentía formal que impacta y sobrecoge, llegando incluso hasta horizontes poco conocidos:

“yo no tengo ni he tenido nada. pero todo te lo doy si me desnudas la voz.

yo no soy ni jamás he sido nada. pero en cada cosa estoy. S tu boca me

nombra y tu cuerpo me da calor” (Grafiti, pag. 235)

Con sus siguientes títulos “Lengua de paraíso” (1992), Deux Ex Machina (1994) y “Criatura del aire” (1999), se reafirma su madurez. Su osadía de aportar filosofía desde la impronta del verso adquiere una perspectiva individual que también es asumida por otros autores de su generación. Sin dejar de tocar los temas que afectan al ciudadano de a pie, reflexiona, juzga, denuncia, aporta y señala dificultades para escapar del tiempo en busca de otras perspectivas: En el poema “Mediodía en el Ozama le canta a la miseria que rodea a aquellas familias que ya nada tienen que perder:

“Techos que son huella del despojo y la miseria. Aguas detenidas

en su fluir de penas. Vivir es acaso, pender de lo terrible. El paso

de los autos se oye en la distancia. Es un rumor de frases de plomo,

sordomudas, es una espuma negra batida por las marcas, un brazo

de muñeca, un zapato vencido…Vivir es acaso encender la vellonera

beberse la botella, atarse cada noche con ardientes caderas hasta

que el día siguiente devuelve los ayunos…. (pag. 425”).

Este es el José Mármol en un retrato hablado en forma de poesía nueva que con su voz propia llega hasta nosotros con la frente en alto.

Su sabiduría formal y la hondura de su contenido permiten conocer que en su vida dedicada a las letras, no ha escrito en vano. Aunque se han comentado algunos de sus textos menos conocidos, su poetica es un abanico de logros donde explora la sabiduría y su pensamiento sobre la vida, el amor y su entorno. Sus libros “La invención del día” (1989), “Deus ex machina” (1994)”, “Criatura del aire” (1999), “Torrente sanguíneo” (2007), “Miradas paralelas” (2009), “Casa de sombras” (2013), “A través de mis ojos” (2014) y los ya clásicos “Lenguaje de mar” (20120 y “Yo, la isla dividida” (2019) hablan de un autor que nos honra como dominicanos donde quiera que llega, a veces sin saberlo, demostrando humildad. Tal vez Mármol sea el poeta que hemos estado esperando en esta parte del Caribe, donde los escarceos ideológicos y la politiquería inundan otras voces que pudieran ser baluartes de la comunicación.

Mármol no está solo en esta batalla por sacar del verso las absurdas moralejas y los resentimientos que lo limitaban a un simple e inútil enfrentamiento con otras capas sociales. Algunos autores de su generación, seguidores de su escuela literaria, amplían también sus aportes dentro de esta forma de decir. Ya es un grupo compacto -liderado por Mármol- donde van quedando atrás esas incidencias ideológicas que tanto lastran a la poesía escrita en el nuevo mundo.