“Falso espejo”: cómo nos engañamos a nosotros mismos

A veces las experiencias propias sirven para reflexionar sobre el estado del mundo y hacia dónde nos dirigimos. Resumir nuestra identidad a un único aspecto es la raíz de muchos problemas de las sociedades posmodernas.

“Falso espejo: reflexiones sobre el autoengaño” es un libro de ensayos escrito por Jia Tolentino. La autora explora distintas formas en las cuales nos mentimos a nosotros mismos, desde cómo nos presentamos en redes sociales, hasta las estafas, el matrimonio y más luchas de identidad en el feminismo posmoderno.

Jia Tolentino combina sus experiencias de vida con libros, películas, artículos de revista y muchas otras fuentes. Analiza la verdad oculta detrás de estos autoengaños y superficialidades del mundo actual. El libro tiene nueve ensayos narrativos de más de 30 páginas cada uno. Los capítulos fueron escritos con un estilo ameno y conversacional.

La escritora narra de forma minuciosa cómo la sociedad hoy nos motiva a engañar como un mal necesario. Hoy la humanidad se divide entre quienes disfrutan del sistema y quienes se quedan fuera de este.

Tolentino expone las contradicciones presentes en nuestras personalidades públicas, en las historias que nos contamos, en nuestras conexiones con lo espiritual, en cómo tratamos a las mujeres y muchos otros aspectos.

“Falso espejo” es una colección de ensayos para comprender un mundo moldeado por Internet. Un libro que aborda el estado del mundo desde una perspectiva personal, crítica, novedosa y con un toque de humor.

“Transmitir una identidad requiere cierto grado de autoengaño”, sentencia Jia Tolentino. “El yo no es algo fijo, orgánico, sino el dramático efecto que emerge de una actuación”.

Ficha técnica

Título original: Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion

Autor: Jia Tolentino

Fecha de publicación: 25 de febrero del 2020

Número de páginas: 384 páginas

Traductor: Juan Trejo

Público objetivo: Adultos

Editorial: Temas de Hoy

Sinopsis: Un libro sobre lo difícil que es vernos con claridad en estos tiempos que corren, tan dados a una cultura que gira alrededor del yo-yo-yo. Tolentino escribe sobre lo que significó para ella crecer con Internet, sobre su forma de llevar la adicción a las redes sociales y sobre las secretas relaciones entre consumir MDMA y creer en Dios. ¿Por qué la sociedad convierte a niñas aguerridas en adolescentes deprimidas y adultas amargadas? ¿Por qué ir en chándal, de repente, es lo más guay del mundo? ¿Qué pasa en la mente de aquellos que sueñan con ser famosos en un reality de la televisión? Ideas y preguntas sobre la vida contemporánea. (PlanetaDeLibros)

ISBN: 978-84-9998-787-3 (libro físico), 9788499987965 (libro digital)