Las emociones en caja de cartón

¿Alguna vez has sentido que las personas no perciben lo que sientes durante una discusión?

Las emociones son respuestas a estímulos externos que experimentamos, como reacción a la cotidianidad del día. Un abrazo, una sonrisa, una disculpa o discusión. Todo genera sentimientos que el cerebro intenta gestionar.

Ante dificultades de la vida, las personas suelen guardar lo que sienten, quizás como gesto de fortaleza, para evitar compasiones o simplemente para convencerse a sí mismos de que no les afecta.

Esto puede resultar extraño para quienes intentan comprender o ayudar. Debido a que durante esa cohibición, no se dan cuenta del sentimiento ajeno, ya que reflejan una desconexión emocional que los hace ver distantes.

Es por esto que, quienes intentan conectar, no están de acuerdo con la manera en que se muestra este tipo de persona frente a los problemas. Para ellos es una señal de indiferencia que les hace pensar que no les dan la importancia debida. Aun así, la verdad es que para ellos suele importar más de lo que parece.

Es innegable que para quienes reprimen sus emociones les resulta "difícil" así ante los demás. Porque, aunque sea un comportamiento involuntario, se dan cuenta de que no trasmiten en su totalidad lo que sienten.

Sin embargo, al reprimir emociones, se pierde la sensibilidad y se deja de conectar con las personas. Al expresarse, la gente no percibe el mensaje con los sentimientos correspondientes, y te valoran como una persona insensible.

Eso influye en las relaciones interpersonales. Pero también, afecta en la manera de manejar el estrés y las situaciones del día a día. Esta acción puede traer consecuencias como la ansiedad, depresión y otros trastornos en el ánimo personal.

No obstante, para quien lo lleva a cabo, resulta un método de autoprotección, que han aprendido desde la infancia cuando quieren sentirse fuertes o bajo control.

Es importante no cuestionar ni asumir las emociones o el sentir de los demás. Pues aquel que demuestra distancia e indiferencia, es tal vez quien esté sintiendo de manera más profunda una situación concreta, o no es capaz de transmitirla de forma adecuada.

Reprimir tus emociones y encerrarte en el dolor es perjudicial, alejas a las personas que te importan de manera inconsciente. Por ello aprender a expresarte es incondicional. Liberas toda tensión emocional acumulada en el día, lo que te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Esto contribuye a que los demás puedan comprender y sentir empatía con lo que transmites, y fortaleciendo la confianza.