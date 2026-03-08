Una confesión (cuento de Tanizaki Junichiro)

El libro que compré, no recuerdo cuándo ni dónde, en donde se incluye el cuento titulado “Una confesión”, está maravillosamente cubierto por una portada a tres colores -negra, blanca y roja-, en la que junto a las letras japonesas del titulo, puesto como un letrero vertical “El Demonio y otros cuentos”, de Tanizaki Junichiro, vemos la silueta de una mujer con antifaz, tomando una copa bajo la luna mientras nos mira.

No puedo negar que la impresión visual que me provocó tal imagen, fuera la que me convenciera desde un principio a adquirir este volumen de Tanizaqui Junichiro. Yo hubiera dicho -privando en la gran vaina intelectual- que “indudablemente la expansión de la cultura hacia otros márgenes literarios” o que “siempre me atrajo la literatura oriental”, pero la verdad es que ni recuerdo cómo llegué al volumen de cuentos, más allá de la extraordinaria portada.

Es innegable que el título del cuento “Una confesión”, de inmediato provocó mi salto de todo lo anterior y lo disfrutara para satisfacer mi curiosidad. Al terminar su lectura, me hizo sentir esa satisfacción de haber adquirido un buen volumen de cuentos y me hizo aprender el nombre del autor e incluso pronunciarlo en voz alta, para no machacar las sílabas japonesas como quien nunca lo ha leído antes. Ahora bien, una de las razones para leer algo, siempre es el título y en este caso el título del cuento “Una confesión”, hace la función de una puerta que muestra un camino, como dijo alguien alguna vez, definiendo la función de un titulo.

“Una confesión” realmente es una historia que hace trepidar de tensión y ansiedad por saber más, a la vez que como lector uno sienta esa vanidad sabionda de quien tuvo la razón en perseguir aquellas palabras.

Publicado como parte del libro en 1921, el cuento que me atrapó y me hizo ponderar (digo yo ahora, privando en la gran vaina) las maravillosas cualidades narrativas del autor: un verdadero verdugo, como se dice en la calle de quienes saben muy bien ejercer su oficio, sea cual sea, pues en una forma muy directa, como una entrevista en la que un criminal se confiesa, transcrita tal cual, nos cuenta partes de la vida de este oscuro personaje, que a cometido distintos crímenes.

En este cuento, el autor opta por no describir ni narrar. Es como que no hay un narrador. Simplemente advertimos las voces de quien confiesa y quien recibe la confesión y lo interroga o provoca que confiese. Entre los guiones que alternan las voces de quien confiesa y quien recibe su confesión, nos enteramos de sucesos oscuros y crímenes cometidos por el confesor.

Estamos frene a una obra que se lee a la vez, con fluidez y ansiedad por saber en qué va a terminar, donde la densidad de lo narrado nos hace constantemente, necesitar releer, para luego suspirar y hacer algún comentario del tipo: ‘Yo sabía, ahí mismito se jodió”, seguir leyendo y disfrutar como un niño hasta el final.