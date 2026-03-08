Lo bestial

Respondo a un posteo que dice más o menos lo siguiente: “Tenemos que ir a trabajar, a hacer una vida normal, mientras se está acabando el mundo”.

El mensaje era algo más largo. Pero me quedé con este sentido que lo cerraba. La normalidad propia, individual, pequeña, de los pocos reunidos alrededor de mí frente a la sensación de fin, del “fin del mundo”.

Pensé unos momentos en cómo responder. Lo hice. Más o menos respondí de esta manera: “Al igual que antes, al igual que durante las Guerras Mundiales, Bosnia, los millones de muertos durante la Revolución Cultural china…”.

Enumeré otros dos o tres episodios de desgracias mundiales, de pequeños finales de mundo y creo que cerré mi texto con alguna oración que señalaba el sentido de la imposibilidad de cargar con todo el dolor, incoherencia, rabia, maldad, oportunidad y banalidad que sustentan los conflictos en este mundo, y su continua cadena de consecuencias.

***

Escribo después de pocas horas de sueño, de mil atareos en una semana que rumié ese mensaje y mi respuesta. Lo hago ahora, luego de pasar varias horas en una urgencia pediátrica. No era grave lo que me llevó ahí, pero sí era necesaria la observación y aplicación de un protocolo.

Mientras eso pasaba, me di cuenta más que otras veces —en que mi urgencia sí era algo urgente— de los sustos e incertidumbres individuales alrededor. Rostros que contenían lágrimas, que actuaban sonrisas para sostener al pequeño o pequeña que tenían entre los brazos o tomaban la mano en una camilla. El vaivén de dos doctoras y varias enfermeras, y un enfermero, tratando de sostener a quienes sostenían. El sincero y expresivo llanto de miedo y dolor de los sostenidos y sostenidas.

Luego de dos horas, en la antesala de la urgencia pediátrica, varios padres esperamos el alta. Rostros aliviados, momento para intercambiar experiencias; niños y niñas abatidos, pero tranquilos, queriendo irse, pidiendo chucherías, abrazados de sus padres o madres, o de padres o madres abrazando a sus hijos e hijas, anclados y ancladas en ese lugar seguro de los brazos luego de esa pequeña tormenta, mientras que otros seguían adentro, mientras que a otros no les tocaba el alta.

Ya afuera, cruzamos la avenida. Mi hijo, feliz. Sus padres, aliviados. Felices. En unas horas nos vamos de viaje.

***

Si uno se pone a hacer una lista de desgracias mundiales, de dolores mundiales, de infiernos mundiales, en sus detalles, sería una lista larga. Si solo te detienes en los recientes, digamos, de los diez últimos años, revisando hasta el rincón del mundo menos recordado por la mayoría que conoces, es posible que renuncies a la requisa, que se te retuerza el estómago, que te ahogue la sorpresa ante la capacidad que puede tener la destrucción.

Es posible que la pequeñez del panorama se vuelva refugio.

Pero a veces también esa pequeñez acoge una desgracia, un dolor, un infierno. Y necesites con urgencia que alguien lo vea, que alguien ayude a que se vea, para ser menos desgracia, menos dolor, menos infierno.

El vaivén por los siglos de los siglos.

***

En las grandes desgracias, en los grandes dolores, en los grandes infiernos hay grandes daños colaterales.

Colateral. Dos definiciones del diccionario. Significado uno (adjetivo): Dicho especialmente de las naves o altares: que están a uno y otro lado de otro principal. Significado dos (adjetivo): Dicho de un pariente: que no lo es por línea recta. Sinónimos o afines: adyacente, marginal, lateral; (pariente) transversal, lateral, cercano, familiar, pariente.

Etimología de “colateral”: el término tiene su origen en la palabra latina collateralis, que significa “acompañar” o “lado a lado”.

Ninguna desgracia, ningún dolor, ningún infierno se concreta solo para el individual objetivo. Lo de ser grandes siempre dependerá de qué tan colateral seas, o si eres ese objetivo.

***

Ahora, pago una deuda. Un poema de la polaca Wisława Szymborska. Se titula “Elogio de la mala conciencia de uno mismo”, traducción al español de Abel Murcia y Gerardo Beltrán.

El ratonero no tiene nada que reprocharse.

Los escrupúlos le son ajenos a la pantera negra.

No dudan de lo apropiado de sus actos las pirañas

El crótalo se acepta sin complejos a sí mismo.

No existe un chacal autocrítico.

El tábano, la langosta, la tenia, el caimán

viven como viven y así están satisfechos.

Cien kilos pesa el corazón de la orca,

pero en otro sentido es ligero.

No hay nada más bestial

que una conciencia limpia

en el tercer planeta del Sol.