La antropóloga que rescata una memoria histórica

Cultura, sociedad, costumbres, relaciones... de esto se trata la antropología. Esta ciencia se encarga de analizar las raíces históricas y dinámicas de la diversidad, tomando como objeto de estudio al ser humano y abarcando su evolución.

Sin embargo, aun con todo lo investigado, la sociedad dominicana todavía lucha por entender de qué está hecha realmente su identidad. “No existe aquí una educación que enseñe que este es un país multicultural, que existe diversidad cultural y que esa diversidad cultural hay que aceptarla”, afirmó la destacada antropóloga, etnóloga e investigadora dominicana Soraya Aracena durante una entrevista en Listín Diario.

Aracena, pionera en el estudio de las prácticas culturales afrodescendientes en el país (en particular del Gagá dominicano y las tradiciones asociadas con San Miguel), inició su camino profesional en la comunicación social. Su acercamiento a la antropología fue fortuito. Lo que empezó como simple curiosidad durante unos viajes y recorridos con amigos se transformó en su carrera. Para profundizar y explorar esta dinámica más de cerca, viajó a Puerto Rico, se especializó en el Centro de Estudios Avanzados y se formó de la mano del reconocido antropólogo Ricardo Alegría.

Herencia y arraigo cultural

Uno de los principales aportes de la antropóloga ha sido atreverse a documentar y hablar abiertamente sobre la presencia africana en la cultura dominicana, abordando un tema que la sociedad ha evadido por mucho tiempo. Esta labor la llevó a participar en publicaciones pioneras junto a grandes figuras como Carlos Esteban Deive y Marcio Veloz Maggiolo.

Si bien la falta de conocimiento sobre el tema sigue muy arraigada en la población, la investigadora observa una nueva ola de interés: “Entre ciertos segmentos de la población, yo podría decir que los más jóvenes tienen en los últimos años un interés en buscar sus raíces”.

Esa búsqueda de raíces la llevó en los años 90, junto al antropólogo José Francisco Alegría Pons, a investigar a fondo el Gagá en el batey La Redonda, en Boca Chica. Durante ese trabajo de campo, Aracena descubrió dinámicas sociales muy peculiares, pues notó cómo ciertas comunidades lograban preservar su herencia a través de la religión protestante.

“Lo que más me sorprendió fue cómo, vía la iglesia evangélica, se mantienen todavía expresiones culturales que fueron legadas por sus antecesores. Ya no podemos hablar de que son afroamericanos, cocolos o haitianos... ellos son dominicanos que han tratado de conservar la cultura de sus antecesores entendiendo que es un legado que los identifica”, explicó.

Música como espejo de la sociedad

La mezcla cultural dominicana tiene una de sus expresiones más ricas en la música. Ritmos como los palos, la salve, el pri-prí y la música de los guloyas recogen gran parte de la historia cotidiana y espiritual del pueblo. Aracena hace una distinción importante: existe una música puramente espiritual, ligada al vudú dominicano, y otra de diversión, capaz de sonar igual “en un car wash, en una fiesta a los misterios o en una fiesta privada”.

No obstante, denuncia que los portadores de estas tradiciones viven muchas veces en la marginación. “Vivimos en una sociedad excluyente, prejuiciada y, con mucha pena lo tengo que decir, racista. Entonces, la música también puede ayudar a combatir eso”, señaló.

Sincretismo y vudú

La República Dominicana es, en palabras de la etnóloga, el resultado de una mezcla fabulosa y diversa que abarca desde los taínos y los primeros africanos esclavizados llegados a partir de 1521, hasta las migraciones de chinos, libaneses y negros libertos de Estados Unidos. “Muchas personas, por un asunto histórico, en especial porque fuimos de una sociedad que se forjó sobre una falsa creencia, creen que somos españoles. Y si bien fuimos colonizados por España, no somos españoles. Somos dominicanos y ser dominicano es un producto único”, dijo.

Al preguntarle sobre el sincretismo religioso local, Aracena explicó que en el país conviven el vudú haitiano, el vudú dominicano y un catolicismo popular muy arraigado en los campos.

Pero señaló que, lamentablemente, el desconocimiento ha generado estigmas, especialmente alrededor del vudú, alimentados por el rechazo al haitiano y por autores extranjeros que en el pasado publicaron obras sensacionalistas.

“Se dice que es una religión mala, que puede desaparecer gente, que brega con muertos... No, nada de eso. El vudú es una religión que cree en Dios”, aclaró Aracena, basándose en sus décadas de trabajo de campo tanto en República Dominicana como en los templos más importantes de Haití. “El vudú dominicano es una expresión espiritual que está muy vinculada a lo artístico, a la música, a la danza, incluso a la coreografía. Sus tambores en sí son una obra de arte”.

En un país que a menudo da la espalda a su propia historia, el trabajo de Soraya Aracena queda como un registro visual y sonoro invaluable. Además, con el material que resguarda el archivo en línea Changoprieto, intenta que estas tradiciones no se pierdan, y ofrece una herramienta clave que ayuda al país a terminar de entender de dónde viene y acepte su mosaico cultural.