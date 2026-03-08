El ajedrez es una actividad funcional y multidisciplinaria, que potencia capacidades cognitivas y educativas, conectándose con áreas como la psicología, la educación, la neurociencia y la estrategia empresarial; con la pintura, el cine, el diseño publicitario y la filatelia, entre otras.

El Juego Ciencia también es considerado un "modelo de pensamiento" que genera satisfacción al resolver situaciones complejas, actuando transversalmente en la formación intelectual y recreativa. Posee propiedades terapéuticas porque funciona como gimnasia cerebral, mejorando la memoria, concentración y la toma de decisiones, mientras actúa preventivamente contra el deterioro cognitivo y ayuda en la gestión emocional.

Entre las áreas que se vinculan al ajedrez está la literatura porque ambas actividades convergen como un espacio de estrategia, posibilidad narrativa y metáfora existencial. Desde tratados medievales hasta novelas modernas, como La Tabla de Flandes o La Defensa, el juego simboliza la lucha intelectual, la vida y el destino.

La relación entre ajedrez y literatura es orgánica: ambos comparten estructura, estrategia, conflicto y lenguaje codificado. El tablero funciona como metáfora narrativa; la partida, como trama; y las piezas, como personajes con jerarquía y funciones dramáticas. Ambos combinan porque son arte de la estrategia y del tiempo. La partida, como la novela, es una construcción intelectual donde cada movimiento modifica el sentido total. En el tablero y en la página, pensar es crear.

Son numerosos los ejemplos de poemas, citas, aforismos y reflexiones de autores que tratan el tema del Noble Juego en sus obras. Incluso conocemos novelas en las que el juego aparece dentro de la trama o es el tema principal de las mismas. Hay que destacar el hecho de que autores literarios de la talla de J. L. Borges, E. Sábato, Miguel de Unamuno, T. Capote, V. Nabokov o F. Arrabal, fueran o son ajedrecistas.

Muchos autores adoptan principios ajedrecísticos de las tres fases de una partida:

-Apertura: presentación de fuerzas y conflictos.

-Medio juego: complicación táctica y desarrollo de personajes.

-Final: resolución inevitable, a menudo con sacrificios.

Y es que el ajedrez enseña economía de recursos, anticipación y coherencia estructural, virtudes centrales de la buena narrativa.

Obras Fundamentales:

-Novela de Ajedrez (Stefan Zweig): Una obra maestra psicológica sobre la obsesión ajedrecística y la locura.

-La Defensa (Vladimir Nabokov): Narra la vida de un gran maestro que pierde la noción de la realidad.

-La Tabla de Flandes (Arturo Pérez-Reverte): Una trama de misterio basada en una posición de ajedrez.

-El Ocho (Katherine Neville): Novela de aventuras que utiliza el ajedrez como hilo conductor.

-Don Sandalio, jugador de ajedrez (Miguel de Unamuno): Un relato sobre la incomunicación.

Es de destacar que Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria cubana y pionero de las luchas por la independencia nacional, fue el primero en traducir del francés al español las 26 reglas primarias del Ajedrez, aparecidas en el libro Leyes del juego de ajedrez, del maestro Louis Charles La Bourdonnais. Sin dudas, un monumento literario del Juego Ciencia.

Frases célebres de personalidades del arte

-El ajedrez es un complicado juego (José Martí, Apóstol de la Independencia de Cuba)

-El ajedrez es necesario en toda buena familia. (Alexander Pushkin, escritor ruso)

-El ajedrez es semejante a la vida. (Miguel de Cervantes, escritor español)

-El ajedrez es un juego honrado. (W. Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés)

-El ajedrez es prueba de inteligencia. (J. W. Goethe, poeta alemán)

-El ajedrez es una necesidad tan imperiosa como la literatura. (Iván Turgueniev, novelista ruso)

-Compadezco al que no conoce el ajedrez. Causa alegría al aprendiz y sumo placer al veterano. (León Tolstoi, escritor ruso)

-Cuando me siento abatido me doy Jaque Mate a mí mismo. (Fernando Arrabal, escritor y cineasta español)

-El ajedrez, interesantísimo; es juego de dioses: ¡manejar a nuestro antojo un mundo en pequeño con todas sus figuras! Quién sabe si el mundo no será en resumidas cuentas más que eso, un gran tablero de ajedrez al que unos seres superiores juegan con nosotros como nosotros jugamos con las figuras del ajedrez. (Jacinto Benavente, dramaturgo y cineasta español)

-Este juego pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas y nadie puede saber de él qué divinidad lo regaló a la Tierra para matar el tedio, aguzar el espíritu y estimular el alma. (Stefan Zweig, escritor austriaco)

-El hombre va como los peones: de casilla en casilla sin poder atrapar a la dama. (Francisco de Quevedo, escritor español)

-Si quieres destruir a un hombre, enséñele a jugar ajedrez. (Oscar Wilde, escritor y poeta irlandés)

-La vida es demasiado breve para el ajedrez. (James Byron, novelista inglés)

-Cuando tengas dudas, ¡juega ajedrez! (Walter Tevis, novelista estadounidense)

-La pasión por jugar al ajedrez es una de las más inexplicables en el mundo. (H.G. Wells, escritor y novelista inglés)

-Bendita sea la memoria de aquel que dio al mundo este juego inmortal. (A. G. Gardiner, Periodista, editor y escritor inglés)

-Se conoce más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación. (Platón) - (Es una frase muy potente y, aunque se le atribuye comúnmente a Platón, muchos historiadores creen que en realidad resume su filosofía sobre la educación y el alma, más que ser una cita textual de sus diálogos.)

Al término de este trabajo encontré una frase muy interesante que refleja un sentido humanista que armoniza ajedrez y literatura: “El ajedrez entrelaza masculinidad y feminidad; pero, más allá de lo inclusivo, su mayor magia consiste en fortalecer sueños”. (Mercedes Alonso Romero, periodista y escritora cubana).