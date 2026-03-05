El agente secreto ( 1 de 2)

Wagner Moura (Salvador, Bahía, 1976), desde aquel multipremiado “Tropa Elíte 1”, ha tenido altos y bajos en su carrera actoral. A veces es entusiasta y otras un profesional pulido. Hace lo que puede, Hay filmes que acepta para poder sobrevivir. Acepta aquellos guiones que van acorde con sus posiciones ideologicas. En el citado filme de 2007, enfrentó la corrupción policial para desmantelar las bandas en las favelas de Rio de Janeiro.

Proviene del teatro, también ha sido músico músico, pero la actuación es lo suyo. La segunda parte de “Tropa Elite” también fue reconocida, pero su guion no fue tan certero como el primero. Con la teleserie “Narcos” (asumió el papel de Pablo Escobar en las dos primeras temporadas) volvió a demostrar su valía. En el filme “El agente secreto” ya no es aquel emotivo oficial que luchaba contra el delito a como diera lugar, y quien busca entre los jóvenes del BOPE a futuros agentes honestos y valientes que lo sustituyan. Han pasado casi 30 años desde que interpretó al capitán Nascimiento que tanto glamour causó en los espectadores latinoamericanos. Después, ha trabajado dentro y fuera de Brasil, muchas veces en cintas que han pasado sin pena ni gloria. Ahora aparece más calmado, asumiendo distintas etapas dentro de la propia vida del protagonista. Las mejores escenas son suyas como aquella inicial donde, en una bomba de gasolina, contempla un cadáver tapado con un cartón a mansalva de perros, mientras que la patrulla policial, intenta macutearlo. En ese inicio, y antes que aparezcan los créditos, Wagner Moura se está jugando todo y sale airoso. En otro momento, al final del filme, interpreta a su propio hijo ya maduro frente a una exestudiante que intenta descubrir aquel pasado oscuro. En estos minutos finales, se admira también su desdoblamiento, su nueva faceta actoral, ya calmado, reflexivo, con amaneramiento en su gesticulación, con parlamentos bien pensados, no solamente dichos siguiendo las pautas del guion, sino con aires, gestos y miradas que dejan entrever una personalidad misteriosa.

Cada vez que sale a escena, el filme crece, porque su director Kleber Mendoza Filho lo “construyó” exclusivamente para darle rienda suelta a su talento, capaz de trasmutarse cuando el terror lo invade (la escena de las pesadillas contagia, o cuando la ternura por su hijo lo colma de ingenuidad ante lo desconocido).

Sin embargo, una cosa es la actuación de Wagner Moura y otra es el producto que Mendoza Filho nos proyecta.