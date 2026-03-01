Proyección de “Conoce los Museos de RD”

“Conoce los Museos de RD” realizó el pasado jueves 18 de febrero una proyección especial en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, reafirmando su compromiso con la difusión del patrimonio museístico dominicano a través de cápsulas documentales.

La actividad contó con la participación de distinguidas autoridades culturales y representantes institucionales, cuyo respaldo fortalece la proyección nacional e internacional de esta iniciativa. Entre los presentes se destacó la participación del director de la Dirección General de Mecenazgo, Henry Mercedes Vales;en representación de la Dirección General de Museos, la directora del Museo de las Casas Reales, la arquitecta Iris de Mondesert, así también el Encargado de Difusión Cultural de la Dirección de Diplomacia Especializada del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX), Robert Gómez Ferstl y el Diputado de Ultramar Edward Cruz. La actividad se realizó bajo la acogida de la directora del Centro Cultural de España, Miriam Arredondo.

El documental “Conoce los Museos de RD” tiene una alta calidad técnica, combina una cuidada dirección, fotografía en alta definición y una narrativa envolvente. Cada museo es presentado con una estética visual que resalta su valor histórico, arquitectónico y cultural, apoyado en tomas aéreas, detalles cuidadosamente iluminados y una edición dinámica que mantiene el interés del espectador. El resultado es una producción audiovisual de nivel internacional que no solo informa, sino que emociona y enaltece el patrimonio museístico de la República Dominicana.

El director de Mecenazgo, Henry Mercedes resaltó que “a través del lenguaje cinematográfico “Conoce los museos de RD” acerca nuestros museos a nuevos públicos, el valor de este audiovisual reside precisamente en la capacidad de ampliar ese puente”.

La directora Rosa Angelica Rodriguez sostuvo que “en nuestro país existen más de 70 museos, de diversos e interesantes temas, lo que significa que tenemos más de 70 lugares donde sumergirnos en el disfrute sensorial y a la misma vez aprender, celebrar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, celebrar lo que somos como pueblo, como dominicanos”.

Hasta la fecha el proyecto ha filmado 18 museos, 3 centros culturales y una 1 galería etnográfica, también entrevistas exclusivas con André Delpuech, exdirector del Museo del Hombre de París, Francia; Pilar Lladó Arburúa, presidenta de la Fundación de Amigos del Museo Reina Sofía, Madrid, España; Rosario Peiró Carrasco, directora del Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Hélio Menezes, ex director del Museo Afro Brasil y Gala Mayí Miranda de Comisión de la Cultura, Biel/Bienne, Suiza, aportando una mirada internacional a nuestro patrimonio.

El equipo tecnico esta compuesto por: direccion Rosa Angélica Rodríguez, fotografía Leo Pérez, producción técnica y edicion, Alexander Reyes, foto fija y musica original de los creditos Kike Cespedes.

Conoce los Museos de RD continuará realizando proyecciones a nivel nacional y luego más adelante internacionalmente a la diáspora dominicana y al público extranjero para fomentar el turismo cultural de la República Dominicana.