El consejero de “El Padrino”

La genialidad se asocia a logros sin precedentes en el ramo que la persona haya incursionado en su vida, dejando como legado la excelencia de sus trabajos a las futuras generaciones. En estos días acaba de fallecer un extraordinario actor como lo fue Robert Duvall, llevándose con él, un recuerdo memorable de cada historia que nos dejó, a través de sus obras cinematográficas en las cuales trabajó, que nos han servido de acompañamiento en el crecimiento de nuestras vidas.

Robert Duvall nació en la ciudad de San Diego, California en 1931. Poseía en su sangre el legado de participaciones familiares en teatro, ya que su madre fue una actriz aficionada y en la cual, como dato curioso, descendía del famoso general de la confederación de los Estados del Sur, Robert E. Lee.

A principios de los años cincuenta del siglo pasado, se enrola en el ejército de los Estados Unidos alcanzando el grado de “soldado de primera clase”, pero tenía en su psiquis la idea única de estudiar actuación. Es lo que le lleva a inscribirse en la Neighborhood Playhouse School pf Theatre ubicada en la ciudad de Nueva York. Es aquí, en esta ciudad, que comienza a participar en obras teatrales durante toda la década de los años cincuenta hasta que en 1962 debuta en el cine con el filme “Matar a un Ruiseñor”.

Esta famosa película que queda en los anales de la historia del cine como una joya cinematográfica, pone a Robert Duvall en el brillo de los focos de los demás directores cuando personifica a Boo Radley siendo destacado su trabajo sin enunciar ninguna palabra. Es aquí que comienza su participación en obras tales como: “Capitán Newman” (1963), “El detective” (The detective) (1968) junto con Frank Sinatra y “Llueve sobre mi corazón” (The Rain People), la primera colaboración con Francis Ford Coppola.

La década de los 70’s comienza con mucha labor. Concentra muchas de las miradas de los ejecutivos de las Casas Productoras por su interpretación del Mayor Frank Burns en la película “ Mash” y por protagonizar THX 1138 en 1971, donde interpreta a un fugitivo que intenta escapar de una sociedad controlada por robots. Sin embargo, su carrera da un giro espectacular al encarnar a Tom Hagen como el famoso “Consiglieri” en la obra maestra de Coppola “El Padrino”.

A partir de ese momento, el actor comenzó a ser un actor habitual tanto en su faceta de actor principal como secundario. Su primera nominación al Oscar fue con la película “El don del coraje” del 1979, y en ese mismo año, participa en la obra maestra “Apocalipsis Now” consiguiendo un lugar especial dentro de los actores con más ofertas de trabajo. Su único Oscar de las siete nominaciones que tuvo en su carrera lo consiguió con el filme “Gracias y favores” (Tender Mercies) en 1983.

Durante toda la década de los ochenta y posteriores, Robert Duvall participa en innumerables filmes de toda clase de género cinematográfico desarrollando una capacidad histriónica especial. Además, se convirtió en cineasta, escribiendo, dirigiendo y coprotagonizando la película de 1997 “The Apostle”, sobre un predicador con problemas, y posteriormente dirigiendo las películas “Assassination Tango” y “Wild Horses”.

Participó en casi 145 películas tanto en el cine como para la televisión, dejando un legado extraordinario de cada una de sus actuaciones como huella indeleble en la posteridad de su tiempo.

El famoso consejero del Padrino se mantuvo firme en el séptimo arte; pero al parecer su maestría como consejero le llevó a participar en el plano político ya que se identificaba dentro de la corriente del Partido Republicano apoyando a varios de sus candidatos, reflejando así, el carácter duro de su recia personalidad.

Honor a un gran actor de renombre que pudo cristalizar su sueño dorado con letras firmes en las rocas montañosas de Hollywood.

A continuación, un resumen de diez (10) películas en las cuales participó Robert Duvall según IMDB bajo las votaciones del público en general en orden de preferencia.

1) El Padrino parte I (1972)

2) El Padrino parte II (1974)

3) Apocalipsis Now (1979)

4) Matar a un Ruiseñor (1962)

5) Poder que mata (Network ) (1976)

6) Resplandor en la noche (1996)

7) Bullit (1968)

8) M*A*S*H (1970)

9) Viudas (2019)

10) Temple de acero (1969)